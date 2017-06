Opravu fresky ve Vyklanticích zafinancují formou donátorství

Vyklantice – Historická freska Posledního soudu v kostele svatého Jana Nepomuckého ve Vyklanticích se dočká opravy. K tomu, aby freska mohla na stropě ve zmíněném kostele opět zářit, je ale zapotřebí dostatek financí.

Ty místní shánějí například formou pořádání koncertů nebo dražení májky, kterou ve Vyklanticích pokáceli v sobotu 10. června. „Letos jsme máj káceli počtvrté. Pokaždé ji také dražíme a výtěžek z dražby pak dáváme na dobrou věc. Většinou jsme peníze posílali do nemocnice, ale tentokrát tím přispějeme na opravu fresky v našem kostele,“ přemítal starosta Vyklantic František Jakl.

Díky dražbě májky se tak na opravu fresky podařilo vybrat třicet tisíc korun. „Také máme dvacet tisíc korun, které se nám podařilo vybrat z koncertů, které tu pořádáme. V sobotu 1. července od 18 hodin se navíc uskuteční další koncert. Tentokrát přijedou čtyři harfistky,“ informoval Pavel Liška, který je iniciátorem opravy kostela svatého Jana Nepomuckého ve Vyklanticích.

Část opravy plánují ve Vyklanticích zafinancovat také formou donátorství soukromými osobami. „Fresku pomyslně rozdělíme na části po jednom decimetru a ty pak budeme zájemcům prodávat zhruba za pět set korun. Tento postup je teď celkem moderní a známý,“ prozradil Liška.

Seznam jednotlivých dárců pak bude v kostele svatého Jana Nepomuckého umístěný na viditelném místě. Fresku ve vyklantickém kostele, který byl slavnostně vysvěcený 7. ledna 1729, opraví akademický malíř Petr Hampl.

Ten navíc namaloval obraz, na kterém mohou návštěvníci kostela vidět, jak bude opravená freska zhruba vypadat. „Nenamaloval fresku tak, jak bude vypadat, to by bylo příliš hrdinské. Vzal ale fragmenty, které na fresce momentálně jsou a ty domaloval. Až bude na fresce pracovat dál, tak třeba přijde na další fragmenty a ty potom zase domaluje. Pak se uvidí, co s tím zbytkem udělá dál,“ vysvětlil Liška.

Kdy ve Vyklanticích s rekonstrukcí fresky začnou, je otázka financí. Celkově by opravy měly vyjít zhruba na čtyři a půl milionu korun. „Musíme sehnat alespoň dva a půl milionu korun, abychom se do oprav mohli pustit,“ informoval Pavel Liška.

Naposledy podle vyklantického starosty Františka Jakla v tamním kostele opravili střechu a také vnitřní omítky.