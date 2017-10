Onšovský domov důchodců se změní na divoký západ. Ovládnou ho indiáni

Onšov – Domov důchodců v Onšově navštíví děti z pražské mateřské školy. Společně s místními seniory se promění v indiány a prožijí nevšední čtyři dny plné zábavy.

Děti ve věku od čtyř do šesti let do Onšova zavítají v pondělí 16. října. „Přijede padesát dětí. Většina z nich ale první den odjede a zbyde jich tu osm. Ubytovaní budou na ubytovně zhruba kilometr od nás,“ prozradil ředitel tamního domova důchodců Václav Jaroš.

Setkání malých dětí, které svět teprve poznávají, a života znalých seniorů bude rozhodně přínosné pro obě strany. „Těšíme se na prolínání generací. Naše babičky a dědečkové totiž budou s dětmi dělat vše společně,“ neskrýval nadšení Jaroš.

První den Onšovští odstartují výpravou za pokladem. „Budou například hrát různé hry, střílet z luku, jezdit slalom na koloběžce nebo opékat hady jako skuteční indiáni. Po obědě půjdou hledat poklad a cestou na ně čekají různé úkoly. U každého stanoviště bude zástupce našeho domova, který bude převlečený za indiána,“ nastínil plány Jaroš a dodal, že nebude chybět ani táborák, zpěv a hraní na kytary.

Další den se všichni vydají na nejvyšší kopec Pelhřimovska. „Pojedeme na společný výlet na Křemešník, kde děti a nejzdatnější z našich lidí vylezou na rozhlednu. Poté všichni půjdeme na oběd do místní restaurace,“ pověděl Jaroš.

O zábavu bude postaráno i v samotném závěru pobytu. „Ten poslední den nám sem přijede zahrát kapela z ústavu sociální péče. Takže budeme tančit, křepčit a dobře se bavit,“ dodal s úsměvem Jaroš.