Ohroženou autobusovou linku zachránilo financování od obcí

Pelhřimovsko – Téměř do konce prázdnin nebylo jisté, zda bude autobusová linka na trase Praha – Počátky jezdit jako v předchozích letech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Zástupcům celkem devíti dotčených obcí na Pelhřimovsku, kde podle plánovaných změn dálkový autobus od září jezdit neměl, se nakonec podařilo vyjednat s provozující společností ICOM Transport prodloužení smlouvy na další rok. Podmínkou jsou však dotace z obecních rozpočtů.

Od září mohly nastat výrazné změny u dálkového spoje mířícího z Prahy. Zastávky Arneštovice, Hořepník, Samšín, Pacov, Cetoraz, Obrataň, Věžná, Černovice a Včelnička se totiž měly stát minulostí. „Hlavním důvodem bylo omezení ze strany Středočeského kraje pro nabírání cestujících po tamním území. Tím by docházelo ke snižování tržeb,“ uvedl důvod plánovaných změn Petr Král z tiskového oddělení ICOM Transport.

Nastalou situaci řešili i zástupci dotčených obcí, kteří se o plánovaných změnách dozvěděli až v polovině srpna a ihned začali s dopravcem jednat. „Dohoda je taková, že každý měsíc přijde vyúčtování toho spoje a my poměrným dílem, to znamená, že každá obec zaplatí stejný díl, tak budeme dofinancovávat ztrátu,“ prozradil starosta města Pacova Lukáš Vlček.

Autobus z Prahy měl podle plánovaných změn mířit po dálnici D1 do Humpolce. Poté by přes Pelhřimov pokračoval směrem do Kamenice nad Lipou. „Tato západní část by měla být úplně vyškrtnuta. A vlastně by přišla o jediný dálkový autobus v pracovní den z Prahy,“ konstatoval starosta Pacova.

Jednání o autobusovém spoji po téměř čtrnácti dnech skončilo zachováním jeho původní trasy a všech zastávek na celý následující rok v původním rozsahu. Jedinou změnou je dřívější odjezd. „Spoj 9 od 1. září nově odjíždí ve 13.30 hodin, což je o deset minut dříve,“ doplnil Král.

Podmínkou pro zachování linky je i zmíněné dotování prokázané ztráty. Ta se podle informací pacovského starosty pohybuje okolo částky desíti tisíc korun. „Na jednu stranu jsme rádi, že ten spoj bude zachován. Na druhou stranu, každé peníze, které musíme navíc vynakládat z městského rozpočtu, mi radost nedělají,“ konstatoval starosta Vlček.

Hlavním důvodem, proč zastupitele obcí vstoupili do diskuze byly dotazy místních obyvatel, kteří se báli o zrušení autobusového spoje, který využívají.

Obyvatelé dotčených míst jsou spokojeni. „Celkem mile mě překvapily desítky kladných reakcí,“ zhodnotil Vlček ohlas výsledku z jednání na sociálních sítích.