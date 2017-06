OBRAZEM: Tomáš Klus si náměstí podmanil svou sobě vlastní improvizací

Pelhřimov – V pátek odpoledne odstartoval sedmadvacátý ročník multikulturního festivalu rekordů a kuriozit Pelhřimov – město rekordů. A jak jinak, než rekordem. O ten se postaral zpěvák Tomáš Klus společně s pelhřimovskými žáky a studenty.

Jednalo se o to, že český slavík z roku 2012 přišel do jedné z pelhřimovských škol, kde tamním žákům nadiktoval diktát do nebe. Šlo totiž o text jeho písně Do nebe.

Ještě předtím ale sám Tomáš Klus vylosoval, do které z pelhřimovských škol a konkrétní třídy zavítá.

Jeho návštěvou se mohou od včerejšího dne chlubit studenti pelhřimovské hotelové školy, konkrétně 2.B oboru kuchař, číšník a cukrář. „Pro mě to byl rozhodně příjemný pocit, že jsem mohla psát diktát přímo se zpěvákem Tomášem Klusem. Byla to obrovská změna oproti tomu, co tady běžně zažíváme a taky byla sranda,“ pochvalovala si páteční zpestření školního dne Nela Razimová z Pelhřimova.

Diktát do nebe, jehož text Tomáš Klus v pelhřimovské hotelové škole poctivě a s vtipnými komentáři a vsuvkami nadiktoval, si pak tamní studenti, ale i jejich učitelka, nechali od zpěváka podepsat. „V roli učitele jsem si to užíval. Učit by mě bavilo, protože jsem i původně učitelem být chtěl. Mám pocit, že je to důležité. Nevím ale toho tolik, abych tuto profesi mohl dělat. Každopádně by mě to bavilo, protože mám pocit, že propojování napříč generacemi je strašně důležité,“ prozradil Tomáš Klus hned potom, co vyšel z tamní hotelové školy.

V půl druhé odpoledne se pak všichni školáci z Pelhřimova sešli na tamním Masarykově náměstí, kde diktát do nebe s Tomášem Klusem zazpívali. „Jde o to, že ve stejnou chvíli stovky a stovky dětí a středoškoláků psaly v Pelhřimově stejný diktát. To se odehrálo během páté vyučovací hodiny,“ informoval Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý den, která festival rekordů a kuriozit organizuje.

Český zpěvák nezklamal a celé pelhřimovské náměstí si podmanil svou sobě vlastní improvizací. „Pěkné na tom bylo, že jak vidno se všechno neslo v takové příjemné a vzájemně úsměvné atmosféře, takže tak, jak jsme si přáli,“ doplnil Miroslav Marek.

Tomáš Klus také prozradil, že se do Pelhřimova ještě letos vrátí, a to konkrétně 16. listopadu.