OBRAZEM: Práce na novém parkovišti už začaly

Pelhřimov - Na novém parkovišti, které by mělo na sídlišti Táborská v Pelhřimově přibýt do konce tohoto roku, už dělníci začali pracovat. Zastupitelé města počítají s tím, že by tady mělo přibýt zhruba třicet parkovacích stání.

Doposud v tomto úseku řidiči parkovali pouze podélně, nově se bude jednat o klasická příčná stání. Další možnost parkování vzniká naproti ruční myčce v místech, kde byl doteď velký betonový květináč. ČTĚTE TAKÉ: Ohroženou autobusovou linku zachránilo financování od obcí

