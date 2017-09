Obnova rybníka je v Lukavci opět aktuální téma

Lukavec – Svého slavnostního návratu by se mohl během několika následujících let dočkat rybník v Lukavci. K realizaci celého projektu dojde téměř po třiceti letech od prvních plánů na jeho obnovu.

Vodní plocha na rozhraní katastru obce Lukavce a Čáslavska by pro místní nebyla žádnou novinkou. Zmíněný rybník v Lukavci totiž v minulosti již byl. Plány s úmyslem jeho opětovného vybudování jsou navíc téměř tři desítky let staré. „Našel jsem dokonce projekt z roku 1989, kdy byl takový první záměr obnovit rybník,“ potvrdil starosta Lukavce František Pinkas s tím, že se jedná o dlouhodobý návrh, který řešili již jeho předchůdci.

Současné zastupitelstvo Lukavce se budoucností rybníka, zabývalo na posledním oficiálním zasedání zastupitelstva, kde odsouhlasilo jeho návrat do městyse.

Veškeré základní kroky spojené s obnovou rybníka nyní spadají do projektu komplexních pozemkových úprav. „Nejprve musí dojít k odsouhlasení pozemků, kdy se budou v rámci komplexních pozemkových úprav scelovat, směňovat a pak teprve může nastat vlastní realizace,“ popsal Pinkas nadcházející postup prací.

V neposlední řadě musí být zpracován i projekt pro stavební povolení. „Tohle vychází z projektu, který se musí samozřejmě upravit,“ zdůraznil starosta Lukavce.

K samotné realizaci a hlavním stavebním pracím by se mělo přistoupit v několika následujících letech. „Ty pozemkové úpravy jsou naplánované zhruba na tři roky,“ podotkl starosta Lukavce. Přesná kalkulace spojená s budováním tak není v současné době ještě konkrétně stanovená. „Je to zároveň společné zařízení v rámci pozemkových úprav, takže by se to financovalo z toho,“ popsal František Pinkas.

Rybník by se navrátil na své původní místo, kde již v minulosti byl a podle očekávání současného zastupitelstva by plnil hned řadu funkcí. „Samozřejmě by sloužil jako retenční nádrž, což znamená zadržování vody v krajině,“ vyzdvihl jedno z hlavních poslání nové vodní plochy Pinkas. „Pak by sloužil i k rekreačním účelům,“ dodal.

Nový rybník by se díky svému návratu do krajiny stal i prvním, který by městys Lukavec ve své historii obnovil. „Co se týká obce, žádný jiný rybník jsme doposud nerealizovali a realizovat ani nebudeme,“ uzavřel starosta Lukavce.