Obchvat jim sebere zákazníky

Ústrašín, Ondřejov – Hostinec U Ondřeje v Ondřejově, pekařství Ladislav Zeman v Ústrašíně a tamní stánek se zmrzlinou po dokončení obchvatu Ústrašína, Ondřejova a Myslotína nejspíš zaniknou.

Pekařství v Ústrašíně.Foto: Deník/Denisa Šimanová

Provozovatelé zmíněných podniků totiž kvůli nově vybudované komunikaci, která vede mimo obce, přijdou o významnou část hostů a zákazníků. „Když budou lidi přijíždět, tak restaurace bude otevřená. Pokud se nám to nevyplatí, tak to tu zamkneme a budeme si muset najít něco jiného," řekl Lukáš Paluch, jednatel Hostince u Ondřeje.

Vesnicemi nyní prochází rušná silnice první třídy číslo 34, spojující Pelhřimov a Jindřichův Hradec. „Spousta lidí říká, že i přes postavený obchvat sem budou jezdit, nicméně já si osobně myslím, že to nebude stačit, a taky si rád odpočinu," prozradil Paluch.

Ani prodavačka z pekařství v Ústrašíně nevidí svou budoucnost, co se jejího zaměstnání týče, příliš růžově. „Šéf nám řekl, že prodejnu zavře, protože lidé už nebudou projíždět kolem a těch pár lidí, kteří tu bydlí, ho neuživí. Uvidíme, jestli si to ještě nerozmyslí, ale zatím to vypadá, že pekařství zavře," popsala Kateřina Havlů, která zároveň prozradila, že v pekařství má uzavřenou smlouvu do konce července.

Někteří pravidelní návštěvníci pekařství si prý ale do Ústrašína rádi sjedou, i přesto, že obchvat Ústrašína, Ondřejova a Myslotína už bude dokončený. „Když budu chtít, tak si sem do prodejny zajedu. Naopak, když budu chvátat, tak zvolím cestu po obchvatu," komentoval Petr Fejfar, který přes Ústrašín a Ondřejov projíždí zhruba dvakrát týdně.

O provozu stánku se zmrzlinou, který stojí u hřiště v Ústrašíně, v následující sezoně pochybuje i živnostník Václav Duben. „Prodejnu se zmrzlinou otevřeme tak jako každý rok, a dokud to půjde a uvidím, že to má smysl dělat, tak ji tam necháme. Samozřejmě jsme připraveni i na variantu, že provoz ze dne na den ukončíme, prodejnu odvezeme a že nás ten obchvat, když to tak řeknu, zničí," popsal svůj pohled na věc majitel stánku se zmrzlinou Václav Duben.

Stánek v Ústrašíně, který letos startuje sedmou sezonu, uvádí do provozu většinou začátkem dubna, také ale záleží na počasí. „Pro obyvatele to bude dobré, že Ústrašínem nebudou projíždět kamiony a ostatní auta, ale jinak pro život a chod obce to dobře nebude," shrnul Duben.

Dodal také, že stánků se zmrzlinou má po republice celkem třicet. Ústrašín je ale podle něj dobré místo. „To je hlavní tah na jižní Čechy, takže tam od pátku do neděle zastavují auta plná cyklistů. Je tedy vidět, že devadesát procent lidí jsou rekreanti a turisté, kteří někam jedou. V týdnu se pro zmrzlinu zase zastavují řemeslníci a lidé, kteří jedou z práce a do práce," pochvaloval si velkou návštěvnost Duben.

Velký provoz aut v obcích ve směru na Pelhřimov vnímá také Jana Vydláková, která právě v Ústrašíně, Ondřejově a Myslotíně roznáší poštu. „Pro mě a určitě i pro místní bude lepší, když se doprava na obchvat přesune. Provoz je tu veliký. Tady v Ústrašíně navíc není žádný přechod, a jak musím neustále chodit od domu k domu přes silnici, tak je to celkem nebezpečné. V Ondřejově je situace podobná. Až obchvat dokončí, bude to pro lidi určitě lepší, zvlášť pro ty, kteří bydlí hned u silnice," postěžovala si Jana Vydláková.