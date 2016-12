O Vánocích v kostelech zazní varhany letité i zcela nové

Pacov, Želiv – Vánoce, zvláště pak Vánoce v za-plněných kostelech na půlnoční mši, si bez nich dokážeme představit jen stěží.

V kostele o svátcích nemůže chybět zvuk varhan. A ten by se zase neozval bez chrá-mových varhaníků, ředitelů kůru, chcete-li.

Varhanice Marie Holerová usedne večer na Štědrý den za varhany dvakrát. Nejprve v Černovicích, poté v Pacově. Přesun z černovického kostela Povýšení svatého Kříže do pacovského kostela svatého Michaela dobře zná. Z Chýnova nedaleko Tábora, kde žije, jezdí hrát do kostelů na západním okraji pelhřimovského okresu už téměř deset let.

Ze zkušeností ví, co má od kterého nástroje čekat. „V Pacově jsou varhany v lepším stavu než v Černovicích. Tam by potřebovaly opravit, ale nejsou peníze," povídá Marie Holerová.

Varhany v Pacově charak-terizuje tužší klávesnice i fakt, že v minulých letech prošly dílčími opravami. „Varhany v pacovském kostele si výborně rozumí s akustikou kostela, dobře se tam dá pracovat s dynamikou nástroje. Jedná se sice o nástroj z osmnáctého století, možná je dokonce ještě starší, ale má výborné rejstříky, které se na výsledném zvuku správně projeví," vypráví varhanice z kůru pacovského kostela. „V Černovicích je akustika o něco horší. Ale varhany se díky měkčí klávesnici snáz ovládají a při hře lépe vyniknou rychlé prsty," dodává Marie Holerová.

Těší se na koledy a stylový vánoční repertoár vůbec. Když zazní v pacovském kostele Narodil se Kristus Pán na tamních varhanách se zapojením všech příslušných rejstříků, návštěvníky pohltí skutečně sváteční atmosféra. „Těším se na koledu Adeste Fideles (Jdou zástupy), kterou navíc latinsky i česky zpívám," prozrazuje Marie Holerová. A nechce zapomenout, že jedny z nejzajímavějších varhan v kraji, kde bude hrát letos na pozvání na Hod boží, jsou v malém kostele ve Věžné.

Velká premiéra čeká nové chrámové varhany v želivském klášterním kostele. Stavba nových varhan byla dokončena v letošním roce, varhaník Petr Žák na ně na půlnoční mši zahraje poprvé. „Devět let nebyly varhany v kostele Narození Panny Marie funkční, takže se samozřejmě těším. Hrát na tyto nové varhany je neobyčejný zážitek a věřím, že podobný si odnesou i návštěvníci kostela," říká Petr Žák, který jako jediný problém varhaníka se sedmadvacetiletou praxí spatřuje v tom, že je i v kostele se supermoderními chrámovými varhanami zima.

Také Petr Žák se těší na sváteční atmosféru, která zvláště o Vánocích do kostela patří. Muzikantsky o něco zajímavější než hraní o půlnoční mši bude interpretace na Hod boží, kdy je v želivském kostele na programu Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.