O opravě hřiště v Častrově se rozhodne již koncem září

Pelhřimovsko – O dotace na sportovní infrastrukturu se v letošním roce přihlásily i Počátky a Častrov. Obce využily šance, protože chtějí opravovat i modernizovat. Častrovští však až doposud žádali neúspěšně.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: ČTK/ Petr Švancara

Na Ministerstvo pro místní rozvoj se s žádostí o dotaci v letošním roce obrátila pouze dvě místa z Pelhřimovska. Město Počátky žádá o dotaci 758 tisíc korun na projekt modernizace sportovního areálu a obec Častrov o půl milionu korun. „Na víceúčelovém hřišti chceme opravit asfaltový povrch,“ prozradila starostka Častrova Jana Houšková.

Současný stav hřiště sice není krizový, ale místní s ním nejsou spokojeni. „Máme tam povrch z jemné škváry a stále to zarůstá trávou. Nechceme zde používat žádné postřiky, protože si zde hrají i děti,“ odůvodnila Houšková.

O tom, jestli se v Častrově tentokrát dotace dočkají, se rozhodne v září, kdy budou známy výsledky žádostí. „Mezi obcemi do tří tisíc obyvatel, pro než byla výzva určena, byl enormní zájem,“ sdělila tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Častrovští o dotaci žádají již po několikáté. „V místní části Metánov jsme žádali asi pětkrát a potom jsme hřiště opravili z rozpočtu obce. Takže uvidíme,“ konstatovala starostka.

O opravě hřiště v Častrově i Metánově tamní zastupitelé uvažovali téměř tři roky. „Byl to dlouhodobý problém, hřiště v Častrově se navíc hůře udržuje,“ přemítala Jana Houšková. „Zkoušeli jsme žádat o dotace na obě hřiště, ale ani na jedno jsme bohužel dotaci nedostali,“ doplnila starostka.

Stav Hřiště v Metánově si podle jejích slov vyžadoval akutní opravu a proto se veškeré stavební práce zastupitelé rozhodli financovat bez dotací. „Hřiště v Metánově bylo v porovnání s hřištěm v Častrově horší, a proto jsme ho opravili sami. Hřiště v Častrově je ještě docela v pořádku, tak když ta dotace vyjde, když ne, tak žádost podáme znovu,“ uzavřela Houšková.

O tom, zda by v případě zamítnutí aktuální žádosti o dotaci také hradili opravy častrovského hřiště sami, zatím zastupitelé obce rozhodnutí nejsou.

Žádosti o dotace do programu Podpora obnovy venkova mohli zájemci podávat od 19. června do 18. srpna. „Nejvíce žádostí přišlo ze Středočeského kraje, a to celkem dvaapadesát,“ uvedla Veronika Vároši.

Z Vysočiny ve stanoveném termínu odešlo celkem dvaatřicet žádostí o dotace za účelem podpory sportovní infrastruktury, které v celkové hodnotě dosahují téměř pětapadesáti milionů korun.