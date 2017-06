Návštěvníci Stromovky se vžili do role projektanta

Humpolec - Návštěvníci Platformy, jejíž letošní sezona odstartovala v Humpolci 1. června, měli v sobotu možnost nakreslit a napsat svou originální představu o budoucnosti parku Stromovka. Právě v tomto prostředí se tříměsíční multižánrový festival Letní Platforma Humpolec 2017 koná.

Aktivně se zapojit do přeměny veřejného prostranství umožnili návštěvníkům Stromovky v sobotu dopoledne mladí kreativní lidé z Urban Art Projekt. „Jsou tu připravené tři pultíky, kde jsou předkreslené podhledy parku. Tam mohou zájemci napsat nebo nakreslit jakoukoli svou představu, co by v parku chtěli mít,“ řekla Aneta Jarošová z Urban Art Projekt.

Většina těch, kteří v sobotu svou vizi přenesli ve Stromovce na papír, by chtěli z parku vytvořit místo, kde by si mohli zasportovat, odpočinout a relaxovat, ale také se například sejít se svými přáteli u kávy. „Viděli jsme projekt na úpravu parku a tam s nějakou kavárnou počítají, takže to jsem ráda,“ pochvalovala si Ivana Loskotová z Humpolce.

Jeden z návrhů, jak by část Stromovky mohla vypadat, obsahoval i menší prostor, kde by mladí mohli jezdit na skatu. „Syn by tu chtěl mít mini rampu na skate, aby tu byla zábava i pro trochu větší děti. Skate park sice v Humpolci je, ale je dost z ruky. Tady by si rodiče dali kafíčko a děti by si mohly zajezdit. Do skate parku, který je u plavečáku, totiž rodiče samotné děti nepustí. Tady by to bylo ideální,“ přemítal Vítězslav Loskot z Humpolce.

Ivana Loskotová také dodala, že se v rámci zmíněné proměny přiklání k prvkům, které budou do parku vhodně zakomponované. „Rozhodně nechceme, aby to tu nějak vybetonovali. Tohle je tu totiž takové jediné zelené místo,“ doplnila.

Humpolečtí by v budoucnu ve Stromovce rádi našli i menší vodní element. „Ve Stromovce bychom chtěli mít jezírko a po stromech nebo na dřevěných stojanech rozvěšené houpací sítě. Byla by to taková odpočinková relaxační zóna,“ zahleděla se do možné budoucnosti Kateřina Krejčí z Humpolce, která se svými přáteli akce v rámci humpolecké Platformy pravidelně navštěvuje.

Návštěvníci sobotní akce mysleli v rámci plánovaní i na nejmenší. „Chtěli bychom tu mít nějakou fontánku, kolem které by byly umístěné lavičky. Líbila by se nám taková otevřená, ve které by se mohli ráchat i děti,“ ukázala na zelený prostor Mirka Hynková z Humpolce.

Všechny relevantní nápady pak lidé z Urban Art Projekt spojí ve spolupráci s odborníky na urbanizaci do komplexní vize, která se stane základem uceleného dokumentu pro město Humpolec.

Návštěvníci dopoledního programu se mohli zúčastnit také workshopu, kde si originálně posprejovali svou tašku.