Nasvícenou vodní hladinu v Horní Cerekvi obsadí dračí lodě

Horní Cerekev – Nadcházející víkend v Horní Cerekvi ovládne směsice sportu i zábavy a to ve dne i v noci. Na tamním Zámeckém rybníku totiž odstartuje již druhý ročník závodů dračích lodí s názvem Půlnoční drak.

Dračí lodě. Ilustrační foto.Foto: archiv DENÍKU

Zámecký rybník v Horní Cerekvi se promění v netradiční soutěžní místo již v sobotu 9. září. Pořadatelé si letos připravili pro návštěvníky hned několik překvapení. „Program jsme oproti loňskému ročníku vylepšili o účast olympionika ve veslování Václava Chalupy se svým mořským skifem, který si budou moci diváci vyzkoušet,“ vyzdvihl organizátor Miroslav Kříž. „Dále jsme vložili do akce závod dětí, které se stále můžou hlásit,“ doplnil.

Pro nejmenší návštěvníky a jejich zábavu během dne je připraven i skákací hrad. Dospělí diváci si pak mohou vychutnat intenzivnější zážitek z dramatických chvil závodů na připravené velkoplošné projekci. Během bohatého programu nebude chybět ani vystoupení bubeníků.

Na Zámeckém rybníce bude rušno téměř po celý den. Ještě před hlavním startem se zde totiž uskuteční tréninkové jízdy. Oficiální start dračích závodů a prvních jízd je naplánován v 16 hodin, druhé jízdy se oproti tomu skuteční až po setmění. Právě díky exkluzivnímu nočnímu startu jsou závody dračích lodí v Horní Cerekvi originální. „Půlnoční drak, který se jede v noci při nasvíceném rybníku, nasvícenými loděmi se nekoná nikde v celé Evropě. V tomto směru jsme jedineční,“ prozradil s nadšením Miroslav Kříž.

Noční závody na osvětlené vodní hladině se navíc možná zapíší i do České knihy rekordů „Chceme se pokusit o rekord s největším počtem posádek dračích lodí, které pojedou v noci,“ podělil se o plány jeden z organizátorů.

Loňský, oficiálně první ročník závodů dračích lodí v Horní Cerekvi, byl podle pořadatelů velmi úspěšný. „Zúčastnilo se osmnáct posádek a zhruba 1500 diváků,“ přemítal Kříž s tím že kladné reakce byly i jednou z hlavní motivací do pořádání dalšího ročníku. Na malou účast si navíc organizátoři nemohou stěžovat ani letos. „Na Půlnočního draka se nám přihlásilo dvacet sedm posádek z Vysočiny, Brna, Jindřichova Hradce či Žďáru nad Sázavou. Zajímavostí je originální posádka z Číny,“ konstatoval Kříž.

V závodě lodí se jedná o nejlepší dosažený čas na 200 metrů. „Bonusem pro diváky je to, že posádky mají své nápadité dresy s vtipným názvem týmu,“ podotkl Miroslav Kříž, podle kterého jsou závody dračích lodí zábava absolutně pro všechny věkové kategorie. I díky tomu se v Horní Cerekvi do pořádání závodů pustili. „V Horní Cerekvi k tomu máme výborné podmínky, a to rybník, prostředí, podporu města a skvělou partu lidí stejně nadšenou pro věc jako já,“ uzavřel s úsměvem Kříž.