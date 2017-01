Nadšení lyžaři chtějí v Křeči spustit vlek. Nejdelší v okrese

Křeč – Plnohodnotné lyžování by si mohli milovníci zimních sportů užívat na Pelhřimovsku i v Křeči u Černovic.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Jíra

Chtějí tam totiž vybudovat sjezdovku s lyžařským vlekem. Díky tomu by tak vyrostl lyžařský vlek s nejdelší sjezdovkou na Pelhřimovsku.

Letošní zimu si ale malí i velcí nadšenci z Křeče a blízkého okolí budou nejspíš užívat ještě bez vleku. „Momentálně jsme ve fázi, že v obci máme složený starší vlek, jako obec máme nový územní plán, takže na základě toho už je sjezdovka zakreslená a všechna místa, kde by vznikaly obslužné budovy, jsou taky připravena," popsal situaci jeden z iniciátorů stavby vleku Petr Příplata.



„Taky ale musíme vyběhat spoustu povolení. Troufám si tedy říci, že letos budeme lyžovat ještě bez vleku. Když by se to změnilo, tak by to bylo samozřejmě hezké," doplnil Příplata.



Milovníci sněhu ale v Křeči k lyžování vlek dá se říci nepotřebují. Na tamním kopci lyžují už několik let, jedná se však pouze o provizorní řešení. „V Křeči lyžujeme od roku 2006. Máme tu dvě rolby, ale lyžujeme tak trochu partyzánsky," prozradil organizátor Příplata.



Na půl kilometru dlouhém kopci se vyřádí jak malí, tak i velcí. „Lyžování je tu spíš pro dobrodruhy, kterým nevadí takový způsob a absolvují s dětmi nějaký takový adrenalin. Člověk, který je zvyklý na klasické lanovky, z toho nadšený nebude," soudí Příplata.

Na svah v Křeči vyrážejí nejen tamní obyvatelé v sobotu a neděli po poledni. Na rolbou upraveném kopci mohou lyžovat do čtyř nebo do půl páté. „Záleží na tom, jaké je počasí a jak jsou taky lidi. Minulý víkend jsme lyžovali a přišlo zhruba padesát lidí, takže to bylo pěkné," řekl Příplata.



Zatím provizorní sjezdovka v Křeči je dlouhá asi půl kilometru, široká je padesát až sedmdesát metrů. Kopec má pětašedesátimetrové převýšení. „Nahoře máme takovou velkou zhruba čtyř až pětimetrovou rozjezdovou hromadu, která ještě není dokončená. Letos jsme nepočítali s tím, že by napadl sníh, tak nás to trochu zaskočilo. Když ale lyžaři na tu hromadu vylezou, naberou rychlost a pěkně si z kopce sjedou," popsal Příplata vychytávku, která lyžařům v Křeči nabízí ještě lepší zážitek.



S nápadem využít svah v Křeči právě k lyžování nebo i v některých případech snowboardování a sáňkování přišli čtyři místní nadšenci. „Je to ale za pomoci všech ostatních. Když je potřeba, tak přijdou pomoci i lidé z vesnice. Je to taková obecní záležitost, nakloněný je této aktivitě i místní starosta," komentoval Petr Příplata.



Do lyžování v Křeči je nadšena většina tamních obyvatel. „Je zajímavé, že dříve lidé z Křeče vůbec neměli lyže a od roku 2006, kdy jsme tu s lyžováním začali, mají lyže a snowboardy děti i dospělí," popsal Příplata.



Dodal také, že dole na sjezdovce mají malý vesnický kiosek. „Ke sjezdovce už navíc máme i přivedenou elektriku," upřesnil Příplata.

Užívat si sníh letošní sezony mohou malí i velcí sportovní nadšenci formou plnohodnotného lyžování v okrese zatím „pouze" na Křemešníku, u Křešína a Antonky na Kamenicku.