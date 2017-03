Nadace vyzývá k vysazování stromů. Jeden sad už je v Pacově

Pacov – V Pacově už tři ro᠆ky roste nový městský sad U svaté Anny díky spolupráci města, místních obyvatel a finanční pomoci od nadace Partnerství.

Do výsadby sadu se zapojilo i pacovské centrum Lada.Foto: archiv/nadace Partnerství

Jejich granty ve výši až třiceti tisíc korun mohou přispět k výsadbě původních druhů stromů a tradičních ovocných druhů i letos.



Nadace Partnerství hodlá přispět ke zlepšení životního prostředí a vrátit do kra᠆jiny aleje a ovocné sady. „Chceme podpořit návrat starých ovocných odrůd a původních druhů stromů do krajiny," zdůvodnila nabídku finanční podpory Adéla Mráčková z nadace Partnerství. Nejvíce se vysazují aleje, méně sady. „Většinou se výsadby provádějí na etapy," podotkla Mráčková. Často se do výsadby zapojují třeba školy, které o grant požádají.



Jednou z podmínek pro získání grantu je i to, že se o vysazené stromy budou minimálně následujících pět let starat.

Zájemci mohou žádat o finanční podporu do konce dubna. „Všechny žádosti projedná komise a zhruba v srpnu budeme informovat o výsledcích, kdo granty získá," přiblížila harmonogram Adéla Mráčková. Podle ní se vlastní výsadby nových stromů uskuteční během října a listopadu.



Za přispění grantu se například původně nevyužité prostranství v Pacově v roce 2014 proměnilo v ovocný sad. „V říjnu jsme se pustili do realizace plánů. Do výsadby se tehdy zapojilo asi na šedesát lidí z Pacova, kteří svou prací přispěli při budování sadu," vzpomněla Daniela Smetanová, která byla pověřena koordinací projektu. O stromy se tam stále vzorně starají.

Monika Pelíšková