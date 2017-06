Nabízeli falešný lesní med s tvrzením, že je z Vysočiny

Praha, Vysočina – Prodejci nabízeli návštěvníkům farmářských trhů na dvou místech Prahy med, který vydávali za produkt z regionu Vysočiny. Státní veterinární správa (SVS) ale při svých kontrolách odhalila, že jde o falšovaný med.

Jednalo se o farmářské trhy pořádané v Proseku v Praze 9 a v pražských Holešovicích. „Na základě laboratorní analýzy bylo zjištěno, že vzorek medu nevyhověl parametrům smyslového vyšetření, vůně a chuť byly cizí, netypické pro med,“ informoval mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Jeden z včelařů z Vysočiny, konkrétně ze Senožat, bere tento případ jako poškození dobré značky. „Prodejci, kteří med falšovali, takhle poškozují naše jméno. Vědí totiž, že med z Vysočiny je nejlepší,“ stěžoval si včelař Jiří Pohan.

Dodal také, že to, co prodejci udělali, je špatné. „Jak se ale proti tomu můžeme bránit? Žalovat někoho, to asi těžko půjde. Jednotlivec proti tomu asi bojovat nemůže. A aby se dalo nějaké sdružení dohromady, tak to by stejně nešlo. O to by se musel někdo postarat. Stejně je to ale nepostižitelné,“ řekl Pohan.

Podle něho je navíc lepší, když si zákazníci přijdou pro med přímo ke včelaři. „Pravost prodejců si mohou zájemci zkontrolovat například na internetu. Každý, kdo něco prodává, tam totiž je a lidé tak mají jistotu, že je to tutovka,“ vysvětlil.

Pokud chtějí mít milovníci včelího produktu jistotu, že si pořídí kvalitní med, nemohou podle Jiřího Pohana koukat na cenu. „Cena je jedna věc, ale dnes se od 150 korun do 200 korun nechá koupit kvalitní med," doplnil Pohan.

Prozradil také, že informaci o nabízeném falešném medu, který prodejci vydávají za produkt z Vysočiny, slyší prvně a zatím se s ničím podobným nesetkal.

Prodejce, který nabízel falšovaný med na farmářském trhu v Proseku, se dopustil klamání spotřebitele, když výrobek označen jako Med lesní neodpovídal smyslovým a fyzikálně-chemickým požadavkům na med.

Na farmářském trhu v Holešovicích našli odborníci z hygieny 50 kilogramů falšovaného medu. „I v tomto případě bylo veterinárním inspektorem zakázáno uvádění výrobku na trh s okamžitou platností,“ řekl Petr Vorlíček.

Případ s odhalením prodeje falšovaného medu v Holešovicích bude řešen ve správním řízení včetně došetření výroby této falšované potraviny. Prodejci medu hrozí právní sankce až do výše deset milionů korun.