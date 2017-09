Na želivské a hořepnické základní škole se tento týden mluví anglicky

Želiv, Hořepník – Na želivskou a hořepnickou základní školu v pondělí zavítalo osm studentů ze zahraničí, kteří tady po celý tento týden tamním školákům zpestřují výuku. Na obou školách navíc naplánovali i besedu pro veřejnost.

Ilustrační fotografie.Foto: Michaela Hasíková

Praktikanti z Gruzie, Indie, Íránu, Turecka, Japonska, Maroka, Tuniska a Ázerbájdžánu do Želiva a do Hořepníka přijeli v rámci projektu Edison, který zaštituje společnost AIESEC. Obě školy se do projektu zapojily poprvé. „Jelikož jsme v projektu nově a nevěděli jsme, jak náročná bude jeho organizace. Domluvili jsme se proto s AIESEC, že osloví ještě školy v okolí a 8 studentů si rozdělíme na polovinu s jinou školou,“ vysvětlil ředitel Základní školy Želiv Jaromír Cihlář.

„Do projektu se na základě toho zapojila i Základní škola a Mateřská škola Hořepník, která si vzala 4 stážisty. My jsme si vybrali stážistky z Indie, Japonska, Ázerbájdžánu a Íránu. V Hořepníku jsou tedy zbylí čtyři stážisté. Jelikož jsme nechtěli ochudit naše žáky o možnost poznat i ostatní stážisty, domluvili jsme se, že převezeme stážisty z Hořepníka na jeden den k nám,“ nastínil Cihlář plány školy.

Vyučování je po celý týden přizpůsobené zajímavému projektu. „Celý týden je upravený rozvrh, stážisté stráví průměrně v každé třídě kolem 10 hodin za týden. V těchto hodinách popisují svou zemi, tradice, zvyky a hrají s našimi žáky nejrůznější hry,“ představil projekt Cihlář.

Akce na obou školách začala v pondělí. „První den jsme zahájili prezentací, kde zahraniční studenti představili své země, jejich historii a hlavní města. V podobném duchu budeme pokračovat i nadále,“ líčil ředitel hořepnické základní školy Milan Hupka.

Školáci si procvičí svoji angličtinu. „Komunikace je pouze v anglickém jazyce. Chceme, aby se žáci co možná nejvíce snažili komunikovat sami. Je to pro ně příležitost rozvíjet a procvičovat si v praxi svoje jazykové znalosti a dovednosti,“ mínil Cihlář.

Prvňáčkům s překladem do češtiny pomáhají žáci vyšších ročníků. „Rozdělili jsme si děti do čtyř skupin, ve kterých spolu spolupracují. Ti starší, kteří se bez problémů domluví a nebojí se komunikovat, překládají těm malinkým,“ usmál se Hupka.

Popovídat si s cizinci mohou také zájemci z řad veřejnosti. Obě školy pro ně totiž připravily besedy. „Zalíbila se nám myšlenka umožnit setkání s veřejností. Na základě tohoto jsme se rozhodli uspořádat odpolední akci pro veřejnost s názvem Global Village, kde se lidé mohou setkat se všemi stážisty. Proběhne dnes v 16.00 v tělocvičně,“ pozval Cihlář. „U nás máme besedu naplánovanou na pátek od 15.30 v přízemí školy. Přijít může opravdu kdokoliv,“ lákal na závěr Hupka.

Edison je projektem společnosti AIESEC, což je mezinárodní studentská organizace, která zprostředkovává praxi studentům formou zahraniční stáže. Skupina vysokoškolských studentů z různých zemí světa stráví jeden týden ve vybrané škole, kde děti zábavnou formou seznámí se zemí, z níž pochází. Celý program je navíc veden v angličtině a žáci jsou tak motivováni k rozvoji svých jazykových dovedností.