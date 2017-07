Na zámku v Kamenici nad Lipou se chystá 12. ročník Hračkobraní

Kamenice nad Lipou /ROZHOVOR/ – Už podvanácté v řadě se na zámku v Kamenici nad Lipou uskuteční festival Hračkobraní. O unikátní akci, která se letos koná od středy 12. do neděle 16. července, jsme si povídali s hlavním organizátorem přehlídky hraček a her Petrem Pechem.

Hračkobraní doslova klepe na dveře, možná by se chtělo říct na brány kamenického zámku. Bude se ten letošní dvanáctý ročník nějak lišit od těch předešlých jedenácti?

Nijak zásadně se letošní Hračkobraní od minulých lišit nebude. Festival sestává ze čtyřech základních modulů nebo nohou, jimiž jsou za prvé výstavy hraček, za druhé přehlídka hračkářské tvorby, to jsou ty stánky tady na zámeckém nádvoří, za třetí tvůrčí dílny a konečně za čtvrté doprovodný program, tedy především divadla. Tento model se v minulých ročnících naprosto osvědčil, funguje, takže ani nemáme důvod koncepci Hračkobraní zásadně měnit.

Ale Hračkobraní se určitě vyvíjí…

Samozřejmě, že nechceme, aby festival byl pořád úplně stejný, aby zde návštěvníci potkávali stále stejné výrobce hraček, stále stejné tvůrčí dílny, takže pochopitelně nabídku obměňujeme. Letošní ročník bude v jistém smyslu rekordní, neboť výrobců hraček bude u nás na kamenickém zámku osmnáct, což je nejvíc v historii festivalu. Dosavadní rekord byl šestnáct.

Co je příčinou budoucího účastnického rekordu?

Neradi vystavovatele odmítáme. Naopak tím, že je na Hračkobraní pozveme, je chceme podpořit. Jedná se opravdu o výrobce hraček, nikoliv o dovozce nebo obchodníky.

Když už jsme u čísel. S kolika návštěvníky letos počítáte?

Ideální je, když přijde šest až šest a půl tisíce lidí. Návštěvnický rekord je sice přes sedm tisíc, ale to už se nám tady tvoří fronty a pak není program pro všechny, kteří přijdou, úplně komfortní.

Hračkobraní se určitě změnilo. Zkuste zavzpomínat na začátky…

Hračkobraní se určitě zvětšilo, rozrostlo. Já jsem sice u samotného zrodu festivalu nebyl, připravuji ho od třetího ročníku, ale je známo, že v prvních ročnících zde vystavovalo hračky pět šest výrobců. Bylo i méně tvůrčích dílen. Postupně jsme se ale v tomto směru dostali na maximum, takže dnes už festival dále zvětšovat nechceme. Hlavně tak, abychom nemuseli jít ven tady z toho zámeckého areálu, neboť se bojíme, že by Hračkobraní ztratilo atmosféru, jakou má.

Jak se postupně Hračkobraní vyprofilovalo do současné podoby? Vždyť tady nebyl ani žádný vzor, jak takovou akci dělat.

Určitě! Vzor tady nebyl. Asi je charakteristické, že jsme se postupně zbavili všech dovozců a překupníků, kteří jinak sami hračky nevytvářeli. Změnily se podmínky, takže přehlídky hračkářské tvorby se dnes opravdu mohou zúčastnit pouze výrobci hraček z přírodních materiálů, což je základním kritériem účasti na Hračkobraní. Podmínky pro vystavovatele se postupně rovněž zpřesňovaly a zpřísňovaly. Dneska vystavovatele vybírá dramaturgická rada festivalu, to znamená nejen my tady z Kamenice. V dramaturgické radě jsou zástupci Unie výtvarných umělců, zástupce Sdružení pro hračku a hru. Členkou rady je i ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea Helena Königsmarková.

Co bude letos největším lákadlem?

Těžko říct. Už dva roky tady máme krásný dřevěný kolotoč od řezbáře Matěje Holuba, který je velkou atrakcí. Letos tady bude opět a předpokládám, že zase bude obrovskou atrakcí. Pro někoho je největším lákadlem stálá expozice angličáků, které tady jsou k vidění. Pro jiného jsou obrovským lákadlem divadla. Divadla pro Hračkobraní vybírá odborník, což je pak velmi znát. Zkušenost je pak taková, že začne divadlo, celý areál se vyprázdní, neboť všichni jsou půl hodiny na divadle.

Z toho, co říkáte, možná spíš vyplývá, že každý, kdo má vztah ke hračce, hračkám, hrám, si tady na Hračkobraní přijde na své…

Přesně tak! A to je i náš cíl.

Připomeňte prosím, jak Hračkobraní dění tady na kamenickém zámku od 12. do 16. července poznamená. Co kde návštěvník najde?

V zámku samotném, v přízemí a ve sklepních prostorách, jsou výstavy. Vedle stálých expozic, které tady jsou i mimo Hračkobraní. A jsou to výstavy hraček jak historických, tak současných. Jsou tu studentské práce, které vyrábějí studenti oboru Hračka. Vždycky se tu vystavuje aktuální ročník Správné hračky, což je pětadvacetiletá aktivita s plným názvem Správná hračka – vybráno odborníky. Zmíněné ocenění dvacet třicet výrobků každý rok dostává a výrobky jsou pravidelně vystavovány tady na Hračkobraní. Součástí jsou dílny.

Nejvíc se asi promění nádvoří…

Na nádvoří se odehrává přehlídka hračkářské tvorby. U stánků bývá stále častěji také vždy nějaká minidílnička, kde si zájemci mohou také zkoušet nějakou hračku vyrábět.

Ale Hračkobraní patří i do zámecké zahrady…

V zahradě jsou tvořivé dílny, kterých bude zase víc než dvacet, jako slámování, výroba lodiček, keramický kruh. A v úplně spodní části zahrady jsou divadla.

Na Hračkobraní se setkávají odborníci, výrobci, designéři hraček. Je tady patrné, jaký je v domácím hračkářství trend?

Já nejsem asi ta správná osoba, která by trendy v hračkářství měla pojmenovávat, na to jsou tady opravdu jiní. Odborníci se tady pochopitelně setkávají, vždycky v pátek se koná setkání, jehož první částí je vlastně odborný seminář, kde se probírají odborná hračkářská témata. Jiří Šťastný ze Sdružení pro hračku a hru mluví vždy o normách a dalších odborných záležitostech, které jsou pro odborníky samozřejmě důležité. Z jiného úhlu pohledu mívá povídání Oskar Brůža, tajemník Unie výtvarných umělců České republiky. A na těchto setkáních jsou i další odborníci, kteří by určitě i trendech v hračkářství pohovořili fundovaněji.

Co mají čekat od letošního Hračkobraní ti, kteří si do Kamenice nad Lipou přijedou hrát?

No že si opravdu pohrají! Budou tady nějaké nové tvořivé dílny. Každý z výrobců se tu svoji dílnu vždycky snaží něčím inovovat, udělat ji zajímavější… Když se vrátím trošku do historie, tak byly časy, kdy jsme vystavovatele k tvořivým dílnám trošku nutili. Tehdy jsme chtěli, aby Hračkobraní nebyl jenom trh, aby se tady jenom nenakupovalo a neprodávalo. Ty děti si samozřejmě rády hračku koupí, ale ještě radši si hned hrajou. A hračku vyrábějí a tvoří. To se osvědčilo takovým způsobem, že dneska je těžiště festivalu daleko více v těch dílnách než v přehlídce a výstavách. Děti, pro které je Hračkobraní určeno především, hledají to tvoření, hraní. To je to, co je sem úplně nejvíc láká. Takže se to otočilo, dneska vystavovatelé nutí nás, abychom jim právě kvůli stále oblíbenějším tvořivým dílnám dali větší prostor. Oni pochopili, že když zákazníka delší dobu u stánku udrží, tak mají i větší šanci na tržbu.

Možná se někteří díky dílničkám dokonce inspirují, s čím přijít příště, co nového vyrábět…

Určitě! Stoprocentně! Někteří výrobci si prostřednictvím dílniček cíleně ověřují, jak budou děti reagovat.

Nakolik vás osobně ta každoroční proměna zámku na ráj hraček pohltí?

Mě silně. Já tím žiju intenzivně tak měsíc před zahájením festivalu. A těch pět dní, po které pak festival trvá, nevnímám okolní svět. A vždycky v pondělí ráno, když je po festivalu, mi hučí v hlavě z toho ticha, které tady najednou je po tom obrovském pětidenním mumraji.

Máte i nutkání zapojit se do hraní, chuť přidat se k těm, kteří si během Hračkobraní na zámku hrají?

A to já se i přidám! Navíc sem dnes už jezdí moje vnoučata, takže se snažím vyšetřit chviličku i z tohoto důvodu.

Když v neděli Hračkobraní končí, je vám to spíš líto, že už je zase po všem, nebo se na konec těšíte, neboť s tím vším je dozajista spousta práce?

Bývá to taková směsice těchto pocitů. Samozřejmě, že únava tam je, ale asi převažuje tak trochu smutek nebo nostalgie, že to končí. A to i kvůli stálým účastníkům, těm, z řad návštěvníků i aktérů, kteří sem jezdí opakovaně a někteří i už docela dlouho. Za ty roky se tady vytvořila úžasná komunita, setkáváme se v báječné atmosféře. Takže i po tom je mi pak trošku smutno.

Program divadel na Hračkobraní 2017

Středa 12.7.

10:00 Slavnostní zahájení festivalu fanfárami

10:20 Téměř divadelní společnost „Pasáček Václav“

13:00 Chůdadlo „Romeo a Julie“

14:00 Žonglérská dílna

15:00 TEArTR Rajdo „O rybáři a rybce“

16:00 Žonglérská dílna

Čtvrtek 13.7.

10:00 Téměř divadelní společnost „Zakletý les“

13:00 Sváťovo dividlo „Povídání o pejskovi a kočičce“

14:00 Žonglérská dílna

15:00 Sváťovo dividlo „Máša a tři medvědi“

16:00 Žonglérská dílna

Pátek 14.7.

10:00 Téměř divadelní společnost „Čarodějnice z kumbálu“

11:00 Divadlo kejklíře Slávka „Kašpárek a dřevěný koník“

13:00 Vystoupení učitelek z MtŠ v Kamenici nad Lipou

14:00 Žonglérská dílna

15:00 Divadlo kejklíře Slávka „Tibetské pohádky“

16:00 Žonglérská dílna

Sobota 15.7.

10:00 Téměř divadelní společnost „Zlatá husa“

13:00 Divadélko máma a táta „Perníková chaloupka“

14:00 Žonglérská dílna

14:00 Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže

14:30 Vystoupení folklórního souboru Podskaláček

15:00 Divadélko máma a táta „Hurá na černokněžníka“

16:00 Žonglérská dílna

Neděle 16.7.

10:00 Téměř divadelní společnost „Modrý kahanec“

13:00 Divadlo Cirkus Žebřík „Hmyzí cirkus“

14:00 Žonglérská dílna

15:00 Divadlo Cirkus Žebřík „Jak se budí země“

16:00 Žonglérská dílna



Tvůrčí dílny na Hračkobraní 2017

Dílna / Umístění

• Origami (skládání z papíru) / Obřadní síň

• Tvorba textilních maňásků / Obřadní síň

• Korálkování / Přísálí obřadní síně

• Malování na obličej / Nádvoří zámku

• Malování na textil (Ternocolour Třebíč) / Pergola v zahradě

• Malování na hrnečky / Pergola v zahradě

• Foukací fixy (Centropen Dačice) / Pergola v zahradě

• Enkaustika / Pergola v zahradě

• Tvoření z korálků a drátků (12.-14. 7.)/ Pergola v zahradě

• Odlévání cínu (15.-16. 7.) / Pergola v zahradě

• Zdobení perníčků (12. 7.) / Pergola v zahradě

• Papírová dílna (13.-16. 7.) /Pergola v zahradě

• Tvoření z pedique (14.-16. 7.) / Dolní část zahrady

• Studio Trnka (14.-16. 7.) / Dolní část zahrady

• Skleněná dílna (15. 7.) /Dolní část zahrady

• Muzeum strašidel Pelhřimov (14. 7.) / Dolní část zahrady

• Slámování (14.-16. 7.) / Dolní část zahrady

• Hrnčířský kruh (Keramický ateliér Minet) / Dolní část zahrady

• Výtvarná dílna / Dolní část zahrady

• Žonglérská dílna / Dolní část zahrady

• Pískování / Dolní část zahrady

• Malování na sklo, dřevěné modely / Dolní část zahrady



Přehlídka hračkářské tvorby na nádvoří zámku

• Řezbář Martin Matěj Holub

• Gaudia – stavebnice historických památek

• Ceeda Cavity Vsetín

• Radka a Vlastimil Vodákovi

• Pavel Chvátal – Dřevo dětem

• Truhlářství Křenek

• Noe

• Petr Malát – Galerie dřeva

• Monika Nováková – Zvesela

• ANJA Hanzal

• Lucie Jakubů – Duhové panenky

• Petr Bouček

• Petra a Jiří Modrovi – Klik-klap

• Helena Foltánová – HELI TOYS

• Otakar Franěk – Hrajeme si se dřevem

• Lenka Procházková – Obrázkový ostrov

• Lea Chatrná

• Kateřina a Rudolf Drdlovi – MARIONETINO

• Stavebnice Pony

• Markéta Laube – Mamiee