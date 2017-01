Na výuku chemie a přírodopisu se budou kamenické děti těšit

Kamenice nad Lipou – Žákům ze Základní školy v Kamenici nad Lipou se v blízké budoucnosti naskytnou nové možnosti ve výuce přírodopisu a chemie.

Chemický pokus. Ilustrační snímek. Foto: Deník/Patrik Rymel

Učebny, kde právě tyto dva předměty na zmíněné kamenické škole vyučují, totiž nejspíš v příštím roce zaplní místo dětí dělníci.

Podle ředitele kamenické základní školy Vladimíra Dobala ani jedna z učeben od svého založení neprošla žádnou opravou či úpravou. „Obě učebny jsou staré přes třicet let. Vybudovány byly v roce 1981. Od té doby se do nich nijak nezasahovalo," přemítal Vladimír Dobal.

Současná učebna přírodopisu se tak díky rekonstrukci promění na digitální učebnu přírodopisu. „Žáci tak v nové učebně najdou například dataprojektor, digitální mikroskopy nebo počítače, které budou součástí každého třímístného pracoviště," vyjmenoval místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

Nový název a moderní prostředí by získala i učebna chemie. „Chemická laboratoř bude obsahovat 12 moderních pracovišť po dvou. Pracoviště budou mít rozvod vody, plynu a elektřiny a také zásuvky. Nad pracovišti bude navíc centrální digestoř," popsal část nového vybavení učebny Jaromír Pařík.

Dodal také, že rekonstrukce učeben bude krokem dopředu. „Učitelům i žákům to usnadní práci a budou moci pracovat efektivně. Navíc nové učebny žákům nabídnou nové a mnohem větší možnosti ve výuce," řekl Pařík.

Lepších pracovních podmínek se ale dočkají i učitelé. V rámci rekonstrukce těchto učeben přijde řada i na zlepšení obou přilehlých kabinetů.

Projekt rekonstrukce učeben také musí počítat s bezbariérovým prostředím. „To znamená předělat v každém patře, kde jsou tyto odborné učebny, toalety a udělat tam i bezbariérové opatření, což je instalace vysokozdvižné plošiny pro vozíčkáře," prozradil Pařík.

Zřizovatel školy, kterým je město Kamenice nad Lipou, zažádá na rekonstrukci obou učeben o dotaci. „Uzávěrka žádostí o dotace je 14. února. Vyhodnocení jednotlivých projektů by mělo proběhnout do srpna, maximálně do září letošního roku," informoval Pařík.

Samotná rekonstrukce odborných učeben na základní škole by tak mohla začít o letních prázdninách příštího roku. „Jsou to přeci jen rozsáhlejší opravy a během školního roku by nebylo vhodné pouštět se do takových zákroků," přemítal Pařík.

Celková náklady na rekonstrukce činí pět milionů korun. „Dotace je velmi výhodná, je devadesátiprocentní. Podíl města by byl tedy půl milionu," řekl Pařík.

Bez dotace by se rekonstrukce učeben neuskutečnila. Pravděpodobnost získání dotace je ale podle Jaromíra Paříka poměrně vysoká. „Žádostí o dotace bude nejspíš hodně, takže integrovaný regionální operační program zřejmě nabídne více kol na získání dotací. Pokud tedy budou další projekty, které budou mít sice o něco méně bodů, ale i tak budou úspěšné a budou splňovat podmínky, tak by mohly mít šanci v dalším kole," ukončil Jaromír Pařík.