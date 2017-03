Na úzkokolejku se vrátí parní vlaky

Jindřichův Hradec, Jihlava – Hlavní turistická sezona na úzkokolejné železnici mezi Jindřichovým Hradcem a Obrataní bude po roční odmlce opět obohacena o speciální jízdy parních vlaků i další turistické aktivity.

Ilustrační foto.Foto: František Kuba

Takový je jeden ze vzkazů po březnové koordinační poradě o regionální drážní dopravě na Vysočině, konkrétně na Pelhřimovsku. Právě tam jsou jedním z železničních dopravců Jindřichohradecké místní dráhy, soukromý provozovatel dopravy na úzkokolejné trati.



Loni Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) letní jízdy parních vlaků rušily kvůli absenci dohody s Krajem Vysočina na zajištění financování základní dopravní obslužnosti. „Loni jsme museli dotovat základní dopravní obslužnost, proto jsme rušili turistický program, na který se nám v tu chvíli nedostávaly peníze," připomněl statutární ředitel JHMD Boris Čajánek.



Letos dopravce dohodu má. „Můžeme se začít vzpamatovávat, čekají nás ale náročné investice do parních lokomotiv, které pro turistické jízdy využíváme," poznamenal Čajánek.



Podle jeho slov by ale nemělo zůstat pouze u jízd parních souprav po úzkokolejce. „Ve spolupráci s městy chceme uskutečňovat další nápady, které při turistickém rozvoji regionu máme," naznačil Čajánek.



PŘIJATELNÁ DOHODA



Vztah mezi Jindřichohradeckými místními drahami a Krajem Vysočina by mohl být do budoucna lepší než v posledních letech. Posílit by ho mohla dohoda mezi oběma subjekty, která upravuje oboustranně přijatelné financování dopravní obslužnosti v roce 2017.



JHMD s se Krajem Vysočina dohodly už 30. listopadu loňského roku, ve druhé polovině letošního ledna dorazil do jihočeského Jindřichova Hradce, kde soukromý železniční dopravce sídlí, podepsaný dodatek schválený vysočinskými politiky. „Situace vypadá rozhodně lépe než před rokem, kdy jsme o dodatku jednali do listopadu. To bylo hrozné," vzpomněl na problémové období Čajánek.



Pro rok 2017 uzavřeli oba partneři dohodu, která vycházela z výsledků jednání na konci loňského listopadu. To znamená, že Kraj Vysočina bude platit 81,61 koruny na vlakový kilometr. „Ekonomicky tato dohoda umožňuje splatit úvěry, které společnost čerpalav souvislosti s modernizací motorových vozů," ocenil přínos nové dohody statutární ředitel přepravce. „S podobou dohody na rok 2017 jsme spokojeni," dodal Čajánek.



Kraj Vysočina pošle dopravci jako podíl na financování zmíněné modernizace vozového parku do roku 2024 více než 2,4 milionu korun.