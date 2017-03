Na Světový den vody startuje hledání jedenácté nejkrásnější studánky v kraji

Mladé Bříště – Dva nadcházející měsíce bude trvat hledání jedenácté nejkrásnější studánky regionu.

Studánka svaté Anny v Pohledu u Havlíčkova Brodu loni po 130 letech vyschla, a mohla by se tak stát symbolem letošního ročníku ankety. Foto: Pavel Koubek

Občanské sdružení Zelené srdce vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, anketu Studánka Vysočiny roku 2017.



Anketa má už slušnou tradici, letos se koná pojedenácté. „Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody, opředených mnoha pověstmi," vysvětlil smysl ankety Pavel Koubek z občanského sdružení Zelené srdce.



Symbolem letošního ročníku ankety by se podle něho mohla stát studánka svaté Anny v Pohledu u Havlíčkova Brodu. „V loňském roce po 130 letech vyschla a ukazuje na změny v podzemní vodě, kterév posledních letech mnohé studánky ohrožují," poukázal Koubek.



Návrhy na letošní nejkrásnější studánku na Vysočině bude vyhlašovatel shromažďovat přesně měsíc. Návrh může poslat kdokoliv. „Návrh by měl obsahovat jméno studánky, popis cesty, kde ji hledat, fotografii, kontakt na navrhovatele a především zdůvodnění, proč si navrhovatel myslí, že právě jeho studánka by měla získat titul Studánka Vysočiny roku 2017," popsal nadcházející krok při hledání letošní nejkrásnější vysočinské studánky Koubek. „Návrhy zasílejte do 22. dubna," doplnil důležitý termín.



Vyhlašovatel ankety bude návrhy přijímat na adrese Občanské sdružení Zelené srdce, Mladé Bříště 2, 396 01 Humpolec nebo v elektronické podobě na adrese: zelenesrdce@atlas.cz.



Ti, kteří se budou chtít hledání nejkrásnější studánky ovlivnit i po shromáždění návrhů, budou pak moci o konečné podobě ankety rozhodnout v hlasování na webových stránkách Zeleného srdce. Hlasovat se bude od 22. dubna do 22. května. „Navrhovatele vítězné studánky odměníme knihou o studánkách na Vysočině a vítězná studánka bude označena informační tabulkou," prozradil Pavel Koubek.



POSLEDNÍCH STO



Přestože se díky publicitě, kterou už jedenáctý rok zajišťuje studánkám na Vysočině občanské sdružení Zelené srdce z Mladých Bříšť, studánkám dostává větší pozornosti, pořád není známo, kolik studánek v regionu vlastně vůbec je. „Kolik je v Kraji Vysočina studánek, zatím naštěstí nikdo nespočítal, protože to znamená, že jich je stále ještě hodně," připomněl Pavel Koubek.

„Až budeme vědět, že jich je posledních sto, tak to bude špatné, a dočkat se toho bych nechtěl," dodal.

Studánkou Vysočiny roku 2016 se stala studánka Anička u Mrákotína.