Na pláži v Červené Řečici se objeví nové sprchy i dětské hřiště

Červená Řečice – Letošní sezona městské pláže v Červené Řečici odstartovala lépe než v loňském roce. Během letních měsíců navíc projde i další modernizací.

Areál městské pláže na břehu vodní nádrže Trnávka v Červené Řečici se letos dočká moderních novinek. „V letošním roce by se v areálu měly udělat dvě nové venkovní sprchy a dětské hřiště,“ prozradil místostarosta Červené Řečice Dušan Obranec.

V areálu by se podle jeho slov měly nově objevit i lavičky a odpadkové koše, aby se celý prostor začal více zvelebovat. „Naplánované stavební práce jsou financovány pomocí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a částečně i díky finanční spoluúčasti města Červená Řečice,“ prozradil Obranec k rekonstrukci, která se vyšplhá k hodnotě 600 tisíc korun.

První rekonstrukce, které již v minulých dnech odstartovaly, se letní sezony výrazněji nedotknou. „Máme podepsanou smlouvu s dodavatelem a práce probíhají,“ doplnil informace místostarosta.

Také tamní kiosek už má svého nájemce na letošní sezónu. „Na začátku letošního roku jsme opět zveřejnili záměr o pronájmu kiosku. Přihlásil se se svou nabídkou Tomáš Čejda, který ho měl pronajatý už v loňském roce, a my ho znovu vybrali,“ přemítal místostarosta.

Právě v loňském roce byl osud kiosku velmi nejistý. Původní zájemkyně, která se na provoz kiosku přihlásila, na poslední chvíli od svého původního záměru odstoupila.

Na přelomu loňského května a června tak nebylo vůbec jasné, zda se kiosek otevře. „V letošním roce se přihlásil pouze jeden zájemce o provozování kiosku,“ doplnil místostarosta, podle kterého se na velmi malém zájmu mohlo podepsat i zavedení elektronické evidence tržeb.

Areál, ve kterém se kiosek nalézá, spadá do vlastnictví města Červené Řečice, které ho každoročně pronajímá. Až do loňského roku se vždy zájemcům, přihlášeným do výběrového řízení na provoz kiosku, pronajímal celý přilehlý areál.

V loňském roce ale poprvé pronajímala červenořečická radnice pouze kiosek s občerstvením na městské pláži. Péči o přilehlý pozemek, sečení trávy či odvoz odpadků si zajišťovalo samo město Červená Řečice.

Zároveň se postupně snaží přispět i k tomu, aby tamní areál získal modernější kabát a byl pro návštěvníky v letní sezoně lákavější.

V loňském roce radní mimo jiné zajistili opravu oplocení. V roce 2015 pak radnice nechala vystavět nový chodník podél hlavní silnice. Díky tomu se výrazně zvýšila bezpečnost návštěvníků, kteří na pláž k Trnávce chodí směrem od Červené Řečice pěšky.