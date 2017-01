Na opravu náměstí si budou muset Černovičtí ještě počkat

Černovice – Dlouho chystaná a očekávaná rekonstrukce Mariánského náměstí v Černovicích se minimálně o další rok posouvá.

ČernoviceFoto: DENÍK/ Lukáš Pihávek

Zlepšení tamní kritické dopravní situace a zvýšení estetické i funkční kvality prostoru se tak místní a ostatní návštěvníci města bohužel letos nedočkají. Rekonstrukci černovického náměstí v objemu asi 22 milionů korun zastavilo odvolání jednoho z občanů města. „Proti projektu rekonstrukce se odvolal Václav Horský, je to ale záležitost Jana Dundry, který má na náměstí svůj obchod. Nesouhlasil s projektem kvůli malému počtu parkovacích míst," vysvětlil starosta Černovic Jan Brožek, kvůli čemu se rekonstrukce náměstí pozastavila.

Krajský úřad ale rozhodl, že to, co majitel obchodu požaduje, nemá právo požadovat. „Pan Dundr se odvolal, potom se pokusil své odvolání stáhnout, ale už bylo po lhůtách a po limitech. Krajský úřad tak rozhodl, že máme projekt znovu celý projednat," tlumočil rozhodnutí úřadu Brožek.

Dodal také, že původně měl v těchto dnech v plánu vypisovat na rekonstrukci náměstí výběrové řízení. „To ale momentálně nemůžu. Je strašně smutné, že jeden člověk dokázal zaseknout rekonstrukci, kterou jsme připravovali mnoho let," řekl černovický starosta.

Díky rekonstrukci Mariánského náměstí by se ale tamní parkovací kapacita výrazně navýšila. „Po rekonstrukci bychom pouze na náměstí měli 31 parkovacích míst. K tomu by tam měla být čtyři stání pro autobusy, což teď nemáme. Navíc by se lidé mohli velice pohodlně dostat k obecnímu úřadu, kde je dalších 23 míst, a za obecním úřadem dalších dvacet míst," shrnul Jan Brožek, kolik parkovacích míst by motoristé mohli využívat.

Černovickým navíc v blízkosti náměstí vznikla další parkovací místa. „Plocha před budovou zemědělského družstva byla nezpevněná. Po její opravě se tam dá bez problému parkovat a konečně to tam trochu vypadá," řekl Brožek.