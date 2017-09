Na Lipnici se o víkendu sejdou nejlepší skauti z republiky

Humpolec, Lipnice nad Sázavou – Na humpoleckém závodišti a v prostorách hradu Lipnice nad Sázavou se od pátku do neděle setkají skauti a skautky z celé republiky, aby zde změřili své síly v celostátním kole Svojsíkova závodu. Nejlepší družiny získají putovní pohár náčelníka a náčelní.

Hrad Lipnice.Foto: Deník/Libor Plíhal

Svojsíkův závod je akce, kterou pravidelně, každé dva roky pořádá Junák - český skaut. Jednou za dva roky se sjíždí 28 chlapeckých a dívčích skautských družin, tedy asi 200 závodících dětí ze všech krajů České republiky, aby porovnaly své schopnosti, dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Již od svých vítězství v krajských kolech družiny plní celou řadu úkolů, které se promítají do konečného pořadí.

"Skautské závody se konají každé dva roky a pro všechny členy Junáka-českého skauta i účastníky samotných závodů je to vrchol jejich činnosti na celostátní úrovni," informovala Michala Marousková z organizačního týmu závodu.

Svojsíkův závod se koná již od konce druhé světové války, historie skautského soutěžení ale sahá ještě hlouběji. Podoba závodu se časem sice proměnila, vždy ale klade důraz na základní skautské dovednosti, na spolupráci a na schopnost poradit si v zapeklitých situacích. Jednotlivá kola závodu jsou také téměř vždy orientována na zajímavý příběh. Letos je ideově zasazen do děje románu A Song of Ice and Fire spisovatele George R. R. Martina.

Letošní ročník celostátních závodů organizuje skautské středisko Bobři z Havlíčkova Brodu ve spolupráci s druhým brodským střediskem Bobříci a dalšími středisky v celém kraji Vysočina.

"Start závodů je plánován na pátek 15. září od 14 hodin na závodišti Zlatá podkova v Humpolci," poukázala na důležitý čas organizátorka.

Na samotný víkend se program přesune na sousední Havlíčkobrodsko, konkrétně do areálu hradu v Lipnici nad Sázavou. V sobotu 16. září se zde budou odehrávat další závody, v neděli pak republikové souboje o prestižní ocenění vyvrcholí už hlavně ve slavnostním duchu. "V sobotu pak bude program pokračovat v celém areálu hradu Lipnice nad Sázavou a slavnostní vyhlášení a zakončení celého závodu bude v amfiteátru hradu Lipnice v neděli 17. září mezi jedenáctou a třináctou hodinou," dodala Marousková.