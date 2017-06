Na dveře v Kamenici už zřejmě prodejci nezaklepou

Kamenice nad Lipou – Podomní prodejci budou mít v blízké budoucnosti nejspíš se svými praktikami utrum i v Kamenici nad Lipou. Tamní zastupitelé totiž zvažují podobní prodej ve městě a jeho místních částech zakázat.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Zuzana Černá

O tomto rozhodnutí v Kamenici uvažují na základě několika případů s podomními prodejci, které během několika let ve městě zaznamenali. S neodbytnými prodejci, kteří nabízejí své služby přímo u dveří domácností, se tamní obyvatelé setkávají několikrát za rok. „Tím myslím, že se jedná zhruba o dva nebo tři případy ročně. Nějakou tu vlnu, nejčastěji s nabídkami změny dodavatelů elektřiny, tu tedy zaznamenáváme,“ upřesnil místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík, čeho se nabídky prodejců většinou týkají.

Podobní prodejci cílí v Kamenici nad Lipou, tak jako i na většině jiných místech, především na starší občany, které podle Jaromíra Paříka opravdu obtěžují.

Otravné prodejce dokonce v jedné z kamenických domácností tamní úředníci zastihli při činu. „Jednou v minulosti jsme zaznamenali, a to nejspíš více méně náhodou, v době kdy se po městě pohybovali, stížnost z domu, kam podobní prodejci zavítali,“ přemítal Pařík.

Do domu se ale pracovníci kamenického úřadu vydali spolu s policisty. „Policisté je pak legitimovali a podobní prodejci pak z města odjeli,“ pokračoval Pařík.

Dodal také, že tato situace se ale stává jen zřídka, že někdo zavolá v dobu, kdy se dá ještě s někým konkrétním jednat. „Většinou to potom řešíme zpětně. A spíše s příbuznými lidí, kteří se nechali nalákat na nějaké nové podmínky, u kterých se nakonec zjistí, že nejsou až tak výhodné,“ přemítal místostarosta.

Prozradil také, že někteří obyvatelé jsou s uzavřenou smlouvou i spokojeni. Ne každý podomní prodejce je prý takový, který nenabízí to, co slibuje. „Zaznamenali jsme ale i případy, že příbuzní lidí, kteří se nechali nachytat, museli řešit nějaké rušení smluv, a to bylo komplikované,“ nastínil Pařík další problémy spojené s touto situací.

Zda se kameničtí zastupitelé k zavedení tohoto zákazu přiklonili, bude jasné až po čtvrtečním zasedání, kde tento bod budou mimo jiné také projednávat. „Bavili jsme se o tom i na radě. Nakonec z toho vzešlo, že k tomu připravíme nějaké podklady a vyhlášky. Na dalším zastupitelstvu pak probereme možnost vyhlášení vyhlášky,“ informoval Pařík.

Kameničtí zástupci města ale nebudou uvažovat pouze nad vytvořením vyhlášky, ale také na její vymahatelnosti. „V Kamenici totiž nemáme městskou policii,“ doplnil Pařík.