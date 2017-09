Mladí ochránci přírody z Pacova zažívají renesanci

Pacov – Nejen péče o přírodu bude opět častým tématem. Mladí ochránci přírody z Pacova se totiž po dvou letech navrací do centra dění. A mají mnoho plánů.

Ilustrační snímekFoto: DENÍK/Antonín Hříbal

Oddíl Mladých ochránců přírody z Pacova má za sebou první společnou informační schůzku, a to po téměř dvou letech. „Přišlo šest dětí a doufáme, že v průběhu začátku školního roku se třeba objeví ještě nějací zájemci,“ prozradil s nadšením člen Českého svazu ochránců přírody Pacov a vedoucí Mladých ochránců přírody v Pacově Filip Kačer. Postupem času by se mohly řady mladých ochránců ještě rozrůst. „Rádi bychom dosáhli počtu okolo deseti dětí,“ doplnil.

Mladí ochránci přírody, neboli MOPíci, mají za sebou téměř desetiletou tradici fungování. Po dvou letech odmlky se právě letos vrací k pravidelným setkáváním. „Důvodem pauzy byl nedostatek vedoucích a díky tomu nebyla kapacita na to oddíl provozovat,“ přemítal Kačer.

Vedoucí oddílu již mají své plány do budoucna. „V rámci dospělého spolku ochránců přírody chceme získat nějaké lokality na Pacovsku do vlastní péče nebo pronájmu. S dětmi pak plánujeme spolupracovat na ochraně těch míst,“ nastínil kroky oddílu Filip Kačer. „V neposlední řadě se chceme zapojit i do kulturního dění v Pacově,“ dodal.

Mladí ochránci přírody se budou věnovat praktické ochraně přírody, která navazuje na činnost Českého svazu ochránců přírody. „Snažíme se chránit a pečovat o některé lokality na Pacovsku a děti k tomu nějakým způsobem vést a přizvat je k té činnosti,“ popsal Kačer. V plánovaných aktivitách nebudou chybět ani výpravy do přírody, víkendové akce nebo učení se tradičním řemeslům a technologickým postupům.