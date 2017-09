Lokality na sázení alejí v Pelhřimově budou vzácností

Pelhřimov – O výsadbu stromů pro své nově narozené potomky mají rodiče v Pelhřimově každoročně obrovský zájem. Na konci října se do sázení nových stromů pustí již šestnáctým rokem. Do budoucna by ale výsadba v okolí města mohla být pro organizátory oříšek.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

O zcela nové stromy se krajina v okolí Pelhřimova rozroste 19. října. Do současné chvíle se jich v rámci každoroční akce vysázelo bezmála osm set. „Je to zhruba 750 stromů do letošního roku,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Pelhřimově Josef Slavětínský. V budoucnu by ale mohl podle jeho slov nastat problém. „V dnešní době není jakékoliv sázení žádná sranda. Vybrat vhodné lokality a dohodnout, za jakých podmínek se může sázet, trvá mnohdy i rok,“ zdůraznil. „Najít místo na výsadbu pěti stromů by nebyl problém, ale padesát, šedesát stromů je už dost,“ prozradil Slavětínský s tím, že zatím nějaké lokality v záloze mají. ČTĚTE TAKÉ: Veřejné sbírky si lidé nově ověří na internetu Do budoucna ale možná budou muset hledat někde ve vzdálenějším okolí města. Pravidelně se totiž během akce vysází kolem padesáti nových dřevin. „Někdy 45, někdy 55. Předpokládáme, že letos se vysází stejný počet, ne-li více,“ zhodnotil Slavětínský. Podle zkušeností se navíc většina rodičů hlásí na poslední chvíli. Výběr konečných lokalit vhodných k sázení je dlouhodobý úkol. „Stane se, že vyberete nějakou lokalitu a pak zjistíte, že výsadba tam prostě z nějakého důvodu nejde,“ popsal Slavětínský. Termín i čas letošního sázení je pevně stanovený. Místo ale zatím zůstává tajné. „Rodiče se přesnou lokalitu dozvědí v pozvánkách,“ objasnil Slavětínský. Vybraná lokalita nejvíce ovlivňuje druhy stromů, které rodiče nakonec sází. Nejčastěji se v rámci celé akce vysazují stromy, které patří do volné krajiny. „Letos máme představu, že se tam objeví i některé ovocné stromy,“ naznačil Slavětinský. Rodiče jsou výsadbou nadšeni a chodí se s dětmi dívat, jak jejich vlastnoručně vysázené stromy rostou. „V loňském roce se sázelo na Dolnokubínské na sídlišti a předtím se sázela Dubovická třešňová alej. Nádherně teď začíná být vidět vysázená alej od hřbitova směrem k Putimovu,“ vyjmenoval Josef Slavětínský některá místa, na kterých nové stromy rostou. „Vlastně všude, kam se člověk podívá, jsou pěkné aleje,“ zhodnotil. ČTĚTE TAKÉ: Kamenický pivovar otevře své brány na Den vzniku Československa Zájemci z Pelhřimova a jeho přilehlých částí, pro které je akce určena, se mohou přihlásit do 2. října. Náklady na výsadbu i zakoupení stromů hradí město Pelhřimov. Podmínkou pro rodiče k zapojení se do letošního ročníku sázení je, aby se jejich dítě narodilo v termínu od 1. října roku 2016 do 30. září letošního roku.

Autor: Monika Pelíšková