Lidem v Horní Cerekvi podraží voda. O čtyři koruny

Pelhřimovsko – Obyvatelé Horní Cerekve a jejích místních částí zaplatí letos za vodu více.

Cena vodného a stočného se ale v Horní Cerekvi za posledních několik let nijak nezměnila, byla stále stejná. Zastupitelé se v minulých měsících dohodli na navýšení částky vodného a stočného o konkrétně čtyři koruny. „S cenou vodného a stočného jsme pět let nehýbali. Myslím si, že bylo načase," potvrdil starosta Horní Cerekve Jaroslav Andrle.

Za vodné a stočné tak letos obyvatelé Horní Cerekve zaplatí v součtu čtyřicet korun bez daně za kubík.

Ti, co bydlí ve Hříběcí, Chrástově, Těšenově a Turovce, zaplatí za vodné patnáct korun a osm korun za stočné bez DPH za kubík.

Pro průměrnou čtyřčlennou domácnost představuje zvýšení cen vodného a stočného zhruba sedmnáct set korun za rok.

Zvýšením cen chtějí hornocerekevští podle starosty mimo jiné také docílit toho, aby si lidé vody více vážili. „Na nedostatek vody je třeba se připravovat ne jako na alternativu pro budoucnost, ale jako na jev, se kterým žijeme již nyní," varoval Andrle.

Zvýšení cen podle starosty nikdo nekritizoval. „Vůbec jsme nezaznamenali, že by někdo nadával," řekl Andrle.

Dodal také, že i náklady na provoz vodovodu a kanalizace jsou stále vyšší. „Zvýšení cen za vodu je pochopitelné a myslím si, že to nepřinese žádnou velkou nevoli nebo kritiku," doufá starosta.

I po zvýšení cen vodného a stočného je však Horní Cerekev hluboko pod cenovým průměrem v pelhřimovském regionu.

Současná cena vodného a stočného zůstane v Horní Cerekvi stejná minimálně po dobu dvou let. „Cenu bychom zase chtěli držet. Neříkám, že to bude dlouhodobé, ale nechceme s cenou hýbat každý rok. Vidím to minimálně na dva roky v této úrovni," informoval starosta Andrle o tom, jak by to v Horní Cerekvi mohlo vypadat v budoucnu.

S cenou vodného a stočného naopak zůstávají ve stejné rovině v Kamenici nad Lipou. Zastupitelé se totiž řídí podle zpracované Prognózy investičních potřeb vodovodu a kanalizace a souvisejících vodohospodářských zařízení města na určité období. „Letos budeme schvalovat novou prognózu na dalších deset let. Ceny vychází z toho, co ses vodou musí dělat," uvedl starosta Ivan Pfaur.

Obyvatelé Kamenice a místních částí Vodná, Gabrielka, Antonka a Pravíkov zaplatí letos za vodné 34,86 koruny bez DPH za kubík.

Stočné vyjde lidi z města a místní části Gabrielka na 22,94 koruny bez DPH za kubík. Ti, kteří bydlí na Vodné, zaplatí za stočné 11,47 koruny bez DPH za kubík. „Když to srovnáme s rokem předchozím, tak voda stoupla o necelou korunu. Stočné je na tom podobně," řekl starosta.

Dodal také, že trend v cenách vodného a stočného je stejný. „Podle toho, zda jsou potřeba opravy, rozšíření čistírny odpadních vod nebo posílit vodovod, se upraví i ceny," ukončil Pfaur.