Kvůli pokladnám odmítli trhovci na jarmark v Kamenici nad Lipou přijet

Kamenice nad Lipou – Milovníci jarních dekorací, pletených košíků, keramiky či textilního zboží si letos bohužel zmíněné produkty na zámku v Kamenici nad Lipou nepořídí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Denisa Šimanová

Tradiční velikonoční jarmark, který se měl uskutečnit v sobotu8. dubna, byl totiž zrušen.



Jedním z důvodů, proč se Správa kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou rozhodla velikonoční jarmark zrušit, je elektronická evidence tržeb (EET), konkrétně tedy její druhá vlna, která začala platit od letošního března. „Letos jsme zaznamenali malý zájem prodejců. Oslovili jsme jich více než dvacet, v první reakci se nám ozvalo zhruba devět prodejců, že by o trh měli zájem. Během měsíce nám to ale asi čtyři z nich odřekli. Někteří nám rovnou řekli, že je to kvůli EET," vysvětlil vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou Petr Pech.



Dodal také, že lidé, kteří nemají prodej zboží na trzích jako hlavní zaměstnání, ale pouze jako takzvanou bokovku, s touto prací končí.



Zrušení velikonočního jarmarku na zámku v Kamenici nad Lipou ale podpořil i nepříliš velký zájem ze strany jeho návštěvníků. „V posledních letech velikonoční jarmark nebyl lidmi ani tolik navštěvovaný. Ve srovnání s vánočními trhy sem až tak moc lidí nechodilo," porovnal návštěvnost místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík.

„Na druhou stranu, prodejci byli s tržbami z velikonočních jarmarků spokojeni a říkali, že se jim to vyplatí, sem jezdit, tak nevím, jak je to možné," zasmál se Petr Pech.



Vliv EET by ale podle slov místostarosty města jiné akce pořádané v Kamenici nad Lipou ohrozit nemělo. „Letní slavnosti města určitě nejsou kvůli EET ohrožené a Hračkobraní také ne. Tam už přípravy probíhají, takže tyhle věci jsou zajištěné," prozradil Jaromír Pařík.



Je ale možné, že podobný osud jako velikonoční jarmark čeká i kamenický vánoční trh. „Vánoční jarmark je ještě daleko, ale sám jsem zvědavý, jak to s ním dopadne. Je ale pravda, že z větší části sem o Vánocích jezdí jiní prodejci než na Velikonoce, tak uvidíme," přemítal Pech.