Kvůli pamlskové vyhlášce se děti lépe stravovat nebudou

Humpolec – Kvůli takzvané pamlskové vyhlášce je na tom bufet na základní škole Hradská v Humpolci podle zástupkyně ředitele školy Ilony Kostřicové s nabídkou dost bídně. Podle vyhlášky ministerstva školství se musejí řídit především základní školy od 1. ledna tohoto roku. Zmíněná vyhláška o nezdravých potravinách totiž zakazuje ve školách prodávat určité potraviny včetně nápojů.

Prodejní automat s nápoji zmizel v loňském roce kvůli pamlskové vyhlášce také z chodby Základní školy Krásovy domky v Pelhřimově. Foto: Deník/Denisa Šimanová

Ve školním bufetu na humpolecké základní škole proto koncem loňského roku museli vyprodat zásoby a objednat potraviny, jejichž prodej pamlsková vyhláška nezapovídá. „V bufetu jsme podle nás měli vhodný sortiment. Žádné hamburgery, plněné housky, coca coly a podobně nezdravé potraviny jsme tam nenabízeli. Zmizet ale musely i celozrnné sušenky a některé vody," podotkla Ilona Kostřicová.

V tamním bufetu si teď děti mohou koupit například limonádu Zon, která prošla schvalovacím procesem, neperlivou vodu, suchý rohlík nebo vybrané mléčné výrobky. „V rámci programu Mléko do škol jsme tam měli i lipánky a jogurty. Podle vyhlášky jsou ale zakázané tříprocentní jogurty a jsou doporučené ty bez tuku, které jsou ale podle odborníků ještě horší. Takže i tyto mléčné výrobky jsou dost omezené," řekla Kostřicová.

Kvůli výrazně omezené nabídce sortimentu ve školním bufetu si tedy žáci začínají do školy nosit jídlo svoje. „O to víc si teď žáci do školy nosí nekvalitní potraviny, které si přinesou z domova nebo si je koupí po cestě do školy. Je to sice hezké, že to takhle vymysleli, ale myslím si, že ten konečný efekt už to nemá," okomentovala situaci Kostřicová.

V blízkosti humpolecké školy Hradská ale bufet nebo jiná prodejna s potravinami, kam by děti mezi vyučováním, i když nelegálně, mohly chodit, není. „V konečném výsledku je pro děti pamlsková vyhláška ještě horší. My jsme na tom ale ještě relativně dobře, protože v blízkosti školy není žádný bufet," zhodnotila Ilona Kostřicová.

Dodala také, že potraviny, které do školního bufetu v předešlých letech objednávali, pečlivě vybírala a doporučovala rovněž vedoucí jejich školní jídelny.

Že by školní bufet navštěvovalo od Nového roku méně žáků než před vánočními prázdninami, se ale zatím říci nedá. „Než všechny děti zjistí, že potraviny, které si byly zvyklé kupovat, už v bufetu nemáme, nejspíš ještě chvilku potrvá. Třeba ale na chuť novému sortimentu přijdou. Nebo se něco stane a bude se hledat sortiment, který bude pro děti zajímavější," řekla Ilona Kostřicová.

Jestliže by bufet po nějaké době už nebyl pro děti tolik atraktivní, škola ho i přesto nezruší. „Bufet rozhodně zůstává. Už jenom kvůli pitnému režimu, který se u dětí snažíme podporovat, a také kvůli mlíčkům," prozradila Kostřicová.

Takzvaná pamlsková vyhláška začala platit 20. září loňského roku. Školy však ještě měly tři měsíce na to, aby sortiment v bufetech a automatech přizpůsobily novým požadavkům. Plán, který si v rámci splnění podmínek pamlskové vyhlášky před zhruba třemi měsíci dali i na Základní škole v Kamenici nad Lipou, dodrželi.

Tamní školní kiosek, kde si většina kamenických školáků kupovala již řadu let svačinu, tak kvůli pamlskové vyhlášce zrušili. „Děti jsou zklamané, ale svačinu si dojdou koupit do obchodu a přinesou si coca colu a brambůrky, které jsme jim tady ani před vyhláškou nenabízeli," postěžoval si ředitel Základní školy v Kamenici nad Lipou Vladimír Dobal, jak to kvůli zavedení pamlskové vyhlášky se stravováním některých dětí na zmíněné základní škole dopadlo.