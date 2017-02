Kraj Vysočina přidá peníze autobusovým dopravcům

Jihlava - Zastupitelstvo Kraje Vysočina před několika dny schválilo opatření, kterým bude v rámci rozpočtu kraje posílena kapitola Doprava.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Miroslav Kucej

Konkrétně o 34,9 milionu korun, které si mezi sebe rozdělí smluvní autobusoví dopravci. Vláda loni rozhodla, že od letošního ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů z 71,60 koruny na hodinu na 98,10 koruny, zvýší se i pobírané příspěvky.

S ohledem na platnou legislativu je Kraj Vysočina připravený vyplatit dopravcům peníze na zvýšení mezd řidičů linkových autobusů, současně však trváme na tom, že toto navýšení by měl kompenzovat stát. Zatímco premiér Bohuslav Sobotka chce, aby vláda krajům přispěla, podle ministra financí Andreje Babiše by měly regiony najít peníze na zvýšení platů řidičů ve svých rozpočtech. Jakým způsobem se peníze budou vyplácet, by se mělo rozhodnout v pondělí 20. února na společném jednání hejtmanů a ministrů.

Osobně nemám nic proti zvýšení minimální hodinové sazby u řidičů autobusů, souhlasím s tím, že je třeba najít rovnováhu mezi reálným ohodnocením řidičů a příplatky, ale domnívám se, že se nám do praxe dostává nebezpečný precedent, který ve svém důsledku pozitivně diskriminuje pouze jeden segment zaměstnanců v dopravě.

Ke schváleným 34,9 milionu korun ještě jeden komentář. Tím, že Kraj Vysočina tuto částku uvolnil ze své rezervy, nedojde k omezení regionální dopravy a propouštění řidičů nebo ke skokovému navýšení jízdného placeného cestujícími. Vedení Kraje Vysočina považuje dostupnou regionální veřejnou dopravu za základní službu veřejnosti.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina