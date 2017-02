Kraj Vysočina autobusovým dopravcům peníze na zvýšení mezd nejspíš poskytne

Jihlava – Vysočina zřejmě přidá autobusovým dopravcům 34,9 milionu korun na pokrytí letošního růstu mezd řidičů tak, jak to požadují jejich odbory.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Navýšení částky včera zastupitelstvu kraje doporučili vysočinští radní. Informoval o tom náměstek hejtmana Vysočiny Pavel Franěk (ANO). Rozsah linkových autobusových spojů, u nichž kraj hradí prokazatelné ztráty, by tak měl letos zůstat zhruba na úrovni minulého roku. Podle předpokladu kraje by se nemělo zvyšovat ani jízdné.

Kraj hradí ztráty regionálních spojů, které objednává v základní dopravní obslužnosti. O letošním zvýšení platů řidičů autobusů zhruba o třetinu rozhodla vláda. Podle návrhu, který včera projednala krajská rada, by měly autobusy s podporou kraje na Vysočině letos najet do 16,3 milionu kilometrů.

Pokud únorové zastupitelstvo Vysočiny včerejší návrh radních schválí, bude mít Vysočina pro autobusové dopravce na letošek připraveno celkem 334,6 milionu korun. Navýšení částky pokryje ze svých rezerv. Vysočinský hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD) ale už v listopadu dopisem požádal premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) o kompenzaci těchto nákladů. „Věříme, že kabinet se k této problematice postaví čelem a nenechá dlouho celou finanční zátěž pouze na krajích," uvedl včera hejtman.

Dvě desítky dopravců

Debata vládních koaličních stran o tom, zda by měla vláda přispět krajům na zvýšení mezd řidičů linkových autobusů, minulý týden neměla konkrétní výsledek. ČSSD by krajům chtěla přispět, podle hnutí ANO a lidovců by regiony měly hledat peníze ve svých rozpočtech.

Kraj Vysočina má uzavřenou dlouhodobou smlouvu s jednadvaceti autobusovými dopravci. Každoročně k ní uzavírá dodatky, v nichž upravuje rozsah těchto služeb a maximální částky na úhradu ztrát dopravců. Tyto dodatky ale mohou být podepsány až poté, kdy krajské zastupitelstvo pro letošek stanoví rozsah dopravní obslužnosti. Teprve pak také začnou dopravci od kraje dostávat finanční zálohy za letošní výkony.