Kompletní oprava Husovy ulice byla lacinější, než se odhadovalo

Humpolec – Husova ulice, která byla od května do posledního prázdninového dne zcela uzavřena, slaví první měsíc od obnovení plného provozu. Kompletní opravy, které na ulici nedaleko centra Humpolce trvaly více něž čtvrt roku, stály nakonec méně peněz, něž se původně odhadovalo.

Husova ulice v Humpolci prošla během čtyř měsíců kompletní rekonstrukcí. Odhadované náklady na rozsáhlé stavební práce nakonec byly téměř o dva miliony nižší. „Městský rozpočet na rok 2017 počítal, že na opravy vyčlení 17,2 milionů korun. Nakonec však práce v režii firmy Swietelsky stavební vyšly na 15,2 milionů korun,“ informovala v posledním vydání humpoleckých radničních listů Aneta Slavíková z Městského úřadu v Humpolci.

Husova ulice se již měsíc pyšní zcela novým kabátem. „Ke změnám, které jsou vidět na první pohled, došlo hlavně před architektonicky cennou budovou pošty, kde byla uspořádána a omezena parkovací místa a kde vznikl prostor pro posezení kolemjdoucích,“ popsala novinky Slavíková.

Změnila si i situace pro řidiče. V úseku od zmíněné pošty až po křižovatku s Rašínovou ulicí platí totiž nová maximální povolená rychlost, a to dvacet kilometrů za hodinu. Také v ulici přibyla kolmá parkovací stání. „Jedním ze zásadních požadavků bylo najít kompromisní řešení přijatelné jak pro pěší, tak pro motoristy, kteří by sem však měli přijíždět jen v případě skutečné potřeby, tedy například na nákup, na poštu, při návštěvě kina, při dopravě dítěte do školy a podobně,“ objasnil plán rekonstrukce místostarosta Humpolce Květoslav Namyslo. „Ostatním řidičům, kteří si tudy pouze zkracují cestu, stavíme záměrně do cesty překážky v podobě zvýšených přechodů a snížením rychlosti,“ pokračoval dál místostarosta, podle kterého právě tyto kroky vedou mimo jiné k většímu využití parkovacích míst a snížení hluku z projíždějících aut.

V současné době v Husově se dokončují pouze posledních dodělávek. „Zbývá dodat zábrany ke kolmým parkovacím stáním, kde nakonec místo ocelových sloupků budou v každém parkovacím místě betonové zábrany,“ popsala poslední fázi prací Slavíková. Vše nakonec během tohoto měsíce završí výsadba stromů a ostatní zeleně.