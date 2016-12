Koledy zněly už na dvanácti místech napříč Pelhřimovskem

Pelhřimov – Hned bylo vidět, že už máme všichni zkušenosti. Letošní akce Česko zpívá koledy potěšila, návštěvníci centra Pelhřimova už rozhodně nebyli programem, který začal úderem osmnácté hodiny překvapení.

Akorát to počasí!? Sice bylo lepší než před rokem, ale koledy chtějí sníh a mráz.



Jinak šlo zpívání přesně podle plánu, za dvacet minut jsme se rozcházeli. S vědomím, že jsme se na chvíli v předvánočním spěchu zastavili i s konstatováním, že svátky jsou tady už za deset dní. „Zpívala jsem poprvé a zpívalo se mi dobře," pochvalovali si sboristka Eva Chobotská, kterou společně s desítkami malých zpěvaček a zpěváků přivedla na pódium v rohu pelhřimovského Masarykova náměstí vedoucí pěveckých sborů na základní umělecké škole Dana Bezstarostová.



Letos se zpívalo už na dvanácti místech Pelhřimovsko a už z reakcí před úderem oné osmnácté hodiny bylo jasné, že města i vesnice žijí podvečerní společnou akcí. „Dcery už si prozpěvují teď, jinak jsme samozřejmě připraveni a těšíme se všichni na večer," říkala už odpoledne Tereza Kottová, organizátorka společného zpívání koled v Polesí. Zpívat na pelhřimovské náměstí přišli někteří i díky dětem, které zpívaly na pódium. „Chodíme každý rok, dcera je totiž ve sboru. Musím říci, že minulý rok to bylo hrozné, pršelo, takže jsme museli být v podloubí a to nebylo ono. Letos je to o moc hezčí," pochvalovala si Simona Lhotská z Pelhřimova.



Na všech třech místech, kde se letos zpívalo premiérově, se Česko zpívá koledy vydařilo. „Parádní akce, byla tady maximální pohoda," hlásil z centra Humpolce Martin Sýkora, podle něhož nikterak nevadilo, že počasí ani letos zimní nebylo.



Podobné dojmy měla Jitka Kapounová, která organizovala zpívání koled v Horní Vsi, kde se sešly více než čtyři desítky lidí. „Některé koledy jsme si dokonce zopakovali," říkala do telefonu pořadatelka z Horní Vsi.



V Proseči u Pošné, kde se zpívalo v domově důchodců, nikoliv na návsi, přišlo za obyvateli a personálem domova patnáct obyvatel obce. „Tři písničky jsme přidali navíc proti rozpisu," popsala akci Česko zpívá koledy v domově důchodců v Proseči Dana Vítovská.



Celkem se letos na Pelhřimovsku společně zpívalo na dvanácti místech a počet všech účastníků, včetně těch několika desítek pasivnějších na pelhřimovském Masarykově náměstí, jsme sečetli na 1 510.