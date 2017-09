Kamenický pivovar otevře své brány na Den vzniku Československa

Kamenice nad Lipou - Pivovar Kamenice nad Lipou, který po sedmdesáti letech navazuje na svou tradici, finišuje s rekonstrukcí. Už brzy nabídne nejen kamenickým milovníkům zlatavého moku své pivo i z velkého pivovaru.

Tam by sládek kamenického pivovaru Robert Franěk měl začít vařit první várku v pondělí 25. září. „Chceme totiž, aby toto pivo bylo připravené na otevíračku, která bude 28. října. Během tohoto týdne tak budeme varnu zprovozňovat a oživovat,“ informoval Milan Houška, jednatel společnosti Pivovar Kamenice nad Lipou.

Kamenický pivovar zatím produkuje pivo „pouze“ ze svého malého pivovaru, který začal vařit 1. března letošního roku. „V současné době se v malém pivovaru vaří ležáky, a to Kamenická 10°, Kamenická 11°, Kamenická 12° a polotmavá 13° s tím, že tyto piva budou naše stěžejní, která se přesunou do velkého pivovaru,“ prozradil Milan Houška.

Malý pivovar se pak postará o produkci speciálů. Podle Milana Houšky mají zatím v Kamenici připravené čtyři až pět druhů. „Sládek už také letos v dubnu uvařil dvaadvacítku, která se bude slavnostně pít až během oficiálního otevření pivovaru 28. října, protože musí ležet ve sklepě téměř sedm měsíců,“ nalákal pivaře Houška.

Dodal také, že počítají i s různými speciály v létě, kdy budou vařit spíš slabší piva, a v zimě zase budou v nabídce silnější piva.

Malý kamenický pivovar všechny žíznivé krky uhasit nedokáže. „Myslím si, že úspěch s pivem máme velký, protože pivo z malého pivovaru je neustále vyprodané. Malý pivovar, jehož kapacita se pohybuje na nějakých 75 hektolitrech měsíčně, je tak vlastně neustále vypitý a my tam máme neustálý nedostatek piva. Už se tedy těšíme až rozjedeme velký pivovar, abychom byli schopni pokrýt poptávku, která po našem pivu vznikla,“ poukázal na aktuální situaci Houška.

Pivovar Kamenice nad Lipou vaří lidem české ležáky plzeňského typu. „Jedná se spíše o hořčí piva, protože poptávka po hořkých pivech v republice je,“ doplnil Houška.

V pivovaru by ale mohli najít to své i nepivaři. Pivovar totiž v září navštívil Baron von Geymuller, který je synem původního vlastníka pivovaru. „Kousek od Vídně má baron své panství, kde má zároveň vinice a produkuje víno, takže jsme se dohodli, že bychom udělali takový vzájemný obchod. My bychom dováželi naše pivo do Rakouska, kde on má dvě hospody, a na druhou stranu bychom tu u nás prodávali jeho víno. Navíc počítáme s tím, že baron von Geymuller bude patronem našeho pivovaru,“ poukázal Houška na další nabídku pivovaru.

V minulosti byl pivovar uzavřen na podzim roku 1947. Společnost Pivovar Kamenice, za níž stojí rodina Houškova ze Lhoty-Vlasenice, se tak pivovar snaží otevřít po 70 letech.