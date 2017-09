Kamenické íčko navštěvují turisté nejraději

Kamenice nad Lipou – Anketa ukázala, že nejlepší informační centra z Kraje Vysočina jsou na Pelhřimovsku. Jako své nejoblíbenější informační centrum z Vysočiny zvolili lidé Informační středisko v Kamenici nad Lipou.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Kamenické íčko totiž vyhrálo v anketě Informační centrum roku 2017, jejímž vyhlašovatelem je Asociace turistických informačních center České republiky (ATIC) a provozovatelem je Vydavatelství Kam po Česku.

Zmíněné infocentrum získalo celkem 193 hlasů. „Toto umístění považujeme za obrovský úspěch. Naše íčko už je třetím rokem umístěné ve své kategorii na nějakém druhém, třetím místě v anketě, kterou pořádá kraj. Toto je ale anketa, která je pro nás v podstatě důležitější, protože se jedná o hodnocení návštěvníků a to pro nás hodně znamená,“ pochvaloval si Petr Pech, vedoucí Správy kulturních zařízení města Kamenice nad Lipou.

Druhou příčku v anketě, co se týče Kraje Vysočina, obsadilo díky svým 149 hlasům Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Třetím nejlepším íčkem se se svými 138 hlasy může chlubit Turistické informační centrum Pelhřimov. „Za námi skončil Humpolec a Pelhřimov, což jsou větší města, která mají větší íčka, ve kterých navíc pracují dva a více zaměstnanců. My máme pouze jednoho, což ale doufám, se brzy změní a budeme mít zaměstnance dva,“ nakousl změny na kamenickém zámku Petr Pech.

Dodal také, že nedokáže říci, proč lidé hlasovali právě pro infocentrum v Kamenici. „Doufám ale, že je to tím, že tady byli a že byli spokojeni se službami, které poskytuje,“ přemítal Pech.

O anketě a možnosti hlasování lidé, díky vedení kamenického zámku, věděli. „O anketě jsme věděli, takže jsme i prostřednictvím našeho webu vyzývali návštěvníky, pokud s námi mají dobré zkušennosti, aby nám dali hlas. I kdyby ale lidé hlasovali jenom na základě této naší prosby, tak to stejně pořád beru tak, že kdyby s námi měli nějakou špatnou zkušenost, nebo když by jsme jim byli lhostejní, tak by nám ten hlas nedali,“ konstatoval Pech.

A pokračoval, že se zatím s anketou tohoto typu nesetkal. „Pokud vím, tak tato anketa byla vyhlášena poprvé. ATIC různé ankety dělává, ne ale návštěvnické. Většinou se jedná spíše o takzvaný mystery shopping. To spočívá v tom, že někdo na íčko zatelefonuje a žádá nějaké služby. Podle toho, jak obsluha íčka zareaguje, tak tolik potom získá bodů. Nebo je druhý typ této ankety. To zase někdo anonymní do íčka přijde, chová se jako běžný návštěvník a hodnotí, jak se k němu obsluha chová, jaká je tam nabídka nebo jak íčko vypadá a zase to potom nějakým způsobem oboduje,“ popsal jednotlivé druhy anket Petr Pech.



Oblíbeným informačním centrům mohli zájemci posílat své hlasy v období od 20. června do 31. srpna letošního roku. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 5. října v rámci galavečera při Členském fóru ATIC České republiky ve Vrchlabí. Oceněny budou vždy první tři turistická informační centra z každého kraje.