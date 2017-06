Kalousek zahájí návštěvu kraje v Lukavci

Lukavec – V Dřevozpracujícím družstvu Lukavec zahájí v pondělí 26. června návštěvu Vysočiny předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Předseda TOP 09 Miroslav KalousekFoto: ČTK/ Michal Krumphanzl

Z Lukavce zamíří do sídla Agentury Dobrý den v Pelhřimově. Pak se přesune do Jihlavy, kde zavítá do psychiatrické nemocnice, na Vysokou školu polytechnickou Jihlava, mezi představitele krajské hospodářské komory, do Pekárny Velíšek a na závěr do Pivovarské restaurace.

Aktivita politiků na Vysočině byla patrná už v minulém týdnu, kdy na Havlíčkobrodsko a Pelhřimovsko zavítal ministr financí Ivan Pilný (ANO) a kdy Zelení a Piráti odtajnili své plány v souvislosti s nadcházejícími sněmovními volbami.

Vrcholem výjezdnáích aktivit na domácí politické scéně, které se týkají Vysočiny, bude v posledním červnovém týdnu třídenní návštěva prezidenta Miloše Zemana v Kraji Vysočina.