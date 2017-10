Kadeřnictví a výroba pracovních oděvů uspěly v podnikatelské soutěži

Vysočina /FOTOGALERIE/ – Nejlepší živnostnicí Kraje Vysočina letošního roku je kadeřnice Helena Pudilová z Jihlavy. Titul firma roku si letos zaslouží nést třebíčská společnost Altreva.

Vítězná živnostnice Helena Pudilová současně spolupracuje s fotografy, stylistkami, masérkou a jinými přidruženými službami v oblasti wellness. „Máme především stálou klientelu a výborné reference, a to je odměna za mnoholetou práci,“ pochvalovala si Pudilová. Sama je navíc školitelkou kadeřnické chemie a dodržování technologických postupů. „Hrozně moc vám děkuji, vůbec jsem to nečekala. Celý tým bude asi koukat. Doufám, že živnostníkům nebudu dělat ostudu a že budu podnikat tak, jak se má,“ řekla bezprostředně po vyhlášení výsledků Helena Pudilová.

Kadeřnice Helena Pudilová se tak teď může chlubit titulem Česká spořitelna Živnostník roku 2017 Kraje Vysočina. „Za posledních třináct let vybudovala živnost, která zaměstnává tým mladých a schopných lidí. Kromě kadeřnictví se úspěšně věnuje také kosmetice a wellness. Poskytuje zákazníkům skutečně kvalitní servis,“ zdůvodnil volbu poroty jeden z jejích členů Tomáš Kratochvíl z České spořitelny.

Své zastoupení mezi vítězi má i živnostnice z Pelhřimovska, a to konkrétně z Humpolce, kde se ve čtvrtek večer uskutečnilo i slavnostní vyhlášení výsledků této krajské soutěže.

Druhé místo tedy obsadila Hana Pacalová, která se věnuje prodeji zdravé výživy, čajů, kávy a regionálních produktů. „Vůbec jsem to nečekala, za takové umístění jsem moc ráda. Letos jsem se do soutěže přihlásila poprvé, byl to z mé strany takový hec. Tato cena je pro mě takovou satisfakcí za práci, kterou dělám,“ komentovala Hana Pacalová.

Podnikatelka z Humpolce také vyhledává neustále nové věci a hlavně také produkty z nejbližšího okolí, z okolních farem a od místních výrobců. „Tady na malém městě je to takové náročné. Všude je spousta marketů, spousta akcí. Trh je strašně moc zahlcený. Lidé si ale ke mně i přes to najdou cestu, a to mi dělá hodně velkou radost. Navíc se snažím objevovat a podporovat místní výrobce,“ prozradila Pacalová.

Na stupně vítězů dosáhla ještě Eva Stoklásková Hegerová z Hybrálce, která se od květinářství postupně propracovala až k projekci a realizaci zahrad.

Mezi firmami odbornou porotu zaujala společnost Altreva, která se zabývá výrobou pracovních oděvů. „Díky vlastnímu designovému a vývojovému oddělení nabízíme zákazníkovi unikátní řešení na míru. Samozřejmostí je vysoká kvalita,“ přiblížil produktový manažer Jan Sokol.

Druhou nejlepší firmou Kraje Vysočina je letos První brněnská strojírna Velká Bíteš, která se věnuje výrobě letecké techniky. Třetici nejúspěšnějších uzavírá společnost IKbike s výrobou unikátních vozíků pro osoby se sníženou pohyblivostí dolních končetin.

Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Vodafone Firma roku 2017, Česká spořitelna Živnostník roku 2017 i Vodafone Odpovědná firma roku 2017 se uskuteční 6. prosince na pražském Žofíně.

Vodafone Firma roku 2017 Kraje Vysočina:

1. ALTREVA spol. s r.o. – výroba pracovních oděvů (Třebíč)

2. První brněnská strojírna Velká Bíteš – výroba letecké techniky (Velká Bíteš)

3. IKbike s.r.o. – výroba vozíků pro osoby se sníženou pohyblivostí (Velké Meziříčí)



Česká spořitelna Živnostník roku 2017 Kraje Vysočina:

1. Helena Pudilová – kadeřnictví (Jihlava)

2. Hana Pacalová – obchod se zdravou výživou (Humpolec)

3. Eva Stoklásková Hegerová – projekce a realizace zahrad (Hybrálec)