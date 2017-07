Jak zacházet s penězi, učí charitní pracovníci už i studenty

Pelhřimovsko - Ještě než začaly letní prázdniny, zúčastnili se žáci základních a studenti středních škol v Pelhřimově projektu ke zvyšování finanční gramotnosti. Sérii besed v rámci zmíněného projektu završili počátkem června pracovníci Oblastní charity Pelhřimov, kteří projekt zorganizovali.

Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Cílem projektu je snížit počet lidí, kteří každoročně uvíznou v dluhové pasti. „Tito lidé se následně obracejí na Občanskou poradnu Pelhřimov a tvoří významnou část klientů poradny,“ prozradila Michala Krejčí, projektová manažerka Oblastní charity Pelhřimov.

Dodala také, že poradna svým klientům pomáhá podat žádost o oddlužení, nebo hledá jiné řešení, pokud na oddlužení takzvaně nedosáhnou.

Jednotlivých aktivit, jako jsou například besedy, přednášky či hry, se v uplynulém školním roce zúčastnilo celkem 399 studentů z 24 tříd pelhřimovských základních a středních škol. „Na projektu se podíleli pracovníci charitní Občanské poradny Pelhřimov i externí spolupracovníci, a to ekonom a právník, kteří také vedli některá setkání se studenty,“ informovala Michala Krejčí.

Prozradila také, že na projektu budou pracovníci pelhřimovské charity a tamní občanské poradny v následujících letech nejspíš pokračovat.

Dobré zkušenosti s projektem ke zvyšování finanční gramotnosti mají například na pelhřimovské hotelové škole. „Řekl bych, že studentům se projekt, který je podle mě dobře vymyšlený, líbí. Studenti si díky němu leccos vyzkouší a na závěr mají i několik dotazů,“ pochvaloval si aktivitu studentů Libor Capák, ředitel Hotelové školy Pelhřimov.

Podle něho studenti tyto zkušenosti uplatní i v životě. „Samozřejmě ten, kdo chce, tak dává pozor a tyto informace mu pomohou. Je ale pravda, že na některé věci se studenti připravit nemohou. Myslím si ale, že by bylo dobré do projektu přilákat i někoho staršího, který se s určitým problémem finanční gramotnosti po skončení školy setkal. Ti, kteří jsou teď ve škole, si to totiž nedokáží tolik představit. Projekt ale určitě studentům pomůže a ti pak do budoucna vědí, na koho se popřípadě mají obrátit,“ řekl Capák.

Pelhřimovská hotelová škola spolupracuje s tamní charitou již několik let. „Tento projekt běží už několikátým rokem. U nás ve škole se letos tyto projekty sešly dokonce dva. Něco podobného totiž organizuje i Okresní hospodářská komora v Pelhřimově. Jejich projektu jsme se ale už nezúčastnili,“ ukončil povídání Capák.

Na život, co se týče financí, připravují své studenty i na Gymnáziu Pacov. „Finanční gramotnost máme součástí matematiky. Studenti si tak počítají úrokové míry, roční procentní sazbu nákladů a podobně,“ vyjmenoval Josef Novák, ředitel pacovského gymnázia.