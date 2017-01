Humpolecká firma darovala dětem velké kvalitní papíry

Humpolec – Nevyužité plakáty a letáky z reklamních kampaní humpolecké firmy Metropolitka.cz ještě poslouží dětem a mladým lidem v havlíčkobrodském Nízkoprahovém klubu BAN! při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, která působí i na Humpolecku.

Ilustrační fotoFoto: Pavla Krobotová

Zástupci zmíněné humpolecké společnosti, poskytující internet si totiž uvědomili, že by byla škoda křídové papíry potištěné pouze z jedné strany jen tak vyhodit a nevyužít je. „Přemýšleli jsme o tom, jak by se daly využít a komu by udělaly radost. Netrvalo dlouho a myšlenka byla na světě. Vzhledem ke kvalitě papíru nás napadlo, že by je mohly upotřebit třeba děti pro svou tvůrčí činnost," přemítala Zuzana Rodová z Metropolitky.cz.

Papíry dětem poslouží k různým tvořivým aktivitám. „Velké plakáty o rozměru A2 s čistou zadní stranou se dají využít na malování, malé barevné letáčky třeba na koláže, skládání zvířátek nebo se z nich dají vyrábět papírové řetězy," dodala Rodová, jak by papíry mohly děti konkrétně využít.

Slova Zuzany Rodové potvrdila i vedoucí havlíčkobrodského Nízkoprahové klubu BAN! Jana Mieslerová, která měla z užitečného daru velkou radost. „Tyto papíry moc rádi využijeme k práci s našimi uživateli, především k výtvarné či tvořivé činnosti. Díky tomu si děti nebo mladiství procvičí nejen jemnou motoriku, ale také si zdokonalí spolupráci a komunikaci s ostatními, jelikož dostanou skvělou příležitost k seznamování a navazování vztahů. Vedle toho budou rozvíjet svou představivosta fantazii, což je pro ně velmi důležité. Jejich rodiče či učitelé tomu často nevěnují z různých důvodů tolik pozornosti," zmínila Mieslerová.