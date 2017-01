Hledá se sál pro Vysočinku. Kapela vyprodala i velký Máj

Pelhřimov – Hledá se sál pro Vysočinku. Dostatečně velký sál. Oblíbená dechová muzika má v neděli v Pelhřimově svůj tradiční novoroční koncert a už s předstihem měla pro desítky zájemců špatnou zprávu.

O Vysočinku je zájem na všech akcích.Foto: Deník/Jiří Jíra

Koncert byl dlouho beznadějně vyprodaný. „Bohužel, je to tak. Volala mi spousta lidí, já jsem jim mohl pouze říct, že je koncert vyprodaný," potvrdil kapelník Vysočinky Tomáš Vodrážka. „Kdybychom udělali koncerty dva, tak by se možná sál pokaždé naplnil," odhadoval.

Ještě loni lákala Vysočinka na svůj novoroční pelhřimovský koncert, který pořadatelsky zajišťují Kulturní zařízení města Pelhřimova, do Divadla Lubomíra Lipského. Letos se přesunula do kulturního domu Máj, kde je kapacita větší. Zatímco do divadla se vejde 330 návštěvníků, do Máje 450 lidí.

Přesto zájmu posluchačů dechovky sál nestačí. Vyprodáno bylo ještě předtím, než se na vývěsních plochách objevily plakáty na koncert. Takže na ně nechala kapela společně s pelhřimovskými organizátory natisknout velké VYPRODÁNO.

Zájem kapelníka pochopitelně těší. „Samozřejmě takový zájem je příjemný. Navíc za námi přijedou posluchači z nejrůznějších koutů republiky, nepřijdou jenom naši pelhřimovští příznivci," připomenul Tomáš Vodrážka. „Ale ono je to dáno hodně tím, že na novoroční koncert chodí každoročně hodně lidí, i ti, kteří na nás celý rok nepřijdou," doplnil.

Novoroční pelhřimovský koncert Vysočinky je letos navíc výjimečný tím, že kapela slaví dvacet let existence a i teď do Pelhřimova si pozvala lákavé hosty. „I když program začíná oficiálně v patnáct hodin, už od půl třetí bude hrát v předsálí cimbálovka. Aby návštěvníci chytli správnou slinu," dodal k nedělnímu tříhodinovému novoročnímu koncertu kapelník Vysočinky Tomáš Vodrážka.

Novoroční koncert Vysočinky se koná v pelhřimovském kulturním domě Máj v neděli 8. ledna od 15 hodin.

Jako hosté vystoupí Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou, Václav Faltus (nejlepší český imitátor), Luboš Krejčí (bavič a iluzionista) a žesťové sexteto.