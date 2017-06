Hlavním lákadlem Bernard festu je Karel Gott

Humpolec – Humpolecké Horní náměstí se na tři dny opět stane mekkou hudebních nadšenců. Ucho nejednoho fanouška potěší známé české kapely, ale i zlatý slavík Karel Gott. Třiadvacátý ročník multižánrového hudebního festivalu Bernard fest se opět pyšní bohatým programem.

Karel GottFoto: Deník/Stehlík Lubomír

Letos jsou vstupenky beznadějně vyprodané už dva měsíce před festivalem. „Vždycky se pohybujeme na hraně vyprodanosti, ale většinou jsme lístky vyprodávali až během programu. Kdežto letos byla kapacita vyčerpána už na konci dubna,“ pochvaloval si mluvčí pivovaru Zdeněk Mikulášek.

Mezi hudební stálice Bernard festu patří například Jaroslav Uhlíř, Olympic, Tři sestry nebo Wanastowi vjecy. Naopak nováčky na humpoleckém pódiu budou Rybičky 48, Michal Hrůza, Mig 21 nebo kapela Jelen.

A jaké je letošní hlavní lákadlo multižánrového hudebního festivalu? „V devadesáti procentech by lidé asi odpověděli, že je to Karel Gott. Já si ale myslím, že vůbec ta skladba našeho programu je velice pěkná a každý si tam může najít to své,“ podotkl Mikulášek.

První den festivalu už tradičně patří místním umělcům. V 16 hodin ho odstartuje Vysočinka. „Festivalově není možné obsáhnout všechny žánry, tak jsme se rozhodli, že čtvrtek uděláme regionálně a umožníme na profesionální scéně vystoupit místním umělcům,“ prozradil mluvčí pivovaru.

Předvedou se tady tak žáci hudebního a tanečního oboru Základní umělecké školy Gustava Mahlera v Humpolci. Ze stejné školy pochází i dechový orchestr mladých umělců, který se návštěvníkům festivalu představí v 18.30. O hodinu později pak zahraje saxofonové seskupení Swinging Chipses.

Ne vždy ale Bernard fest nabízel milovníkům dobré hudby a zlatavého moku tři dny hudebního vyžití. Festival měl dříve jen dva dny, a to pátek a sobotu. S nápadem rozšířit ho o třetí den organizátoři festivalu přišli teprve v roce 2015. Ve čtvrtek pódium využívají místní interpreti a vstup v tento den je zdarma.

Letošní čtvrtek ale nabídne i něco navíc. Vystoupí známý český zpěvák. „Návštěvníky čeká koncert základní školy umění nebo i dechovka. Letos jsme to trošku obohatili i tím, že na závěr večera vystoupí ještě Michal Hrůza,“ uzavřel Mikulášek.

Jana Kudrhaltová