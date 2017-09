Dobrovolníci zbavili Bělou půllitrů i podprsenky

Pelhřimov – Trestnou lavičku, koberec ze zimního stadionu, kryt lampy, půllitry nebo podprsenku našli v sobotu 23. září dobrovolníci, když po roce znovu uklízeli říčku Bělou v Pelhřimově.

Stejně jako v roce minulém se sešli v devět hodin dopoledne u domova pro seniory v městských sadech.

A stejně jako loni jim nejvíce práce dělal odpad, který nacházeli na každém kroku. „Tuny a tuny platových dětských hygienických ubrousků na čisté dětské prdelky,“ napsal do zprávy, v níž hodnotil sobotní akci, Lukáš Malínek. „Bylo by prima vysvětlit nějakou osvětou mladým maminkám, že toto opravdu do záchodu nepatří,“ zdůraznil organizátor.

V korytě říčky Bělé se dále nacházely například lahve, telekomunikační kabely, provizorní plotové stojany (trubky v zabetonovaných pneumatikách) nebo třeba stavební nepořádek za zimním stadionem, pro který dobrovolníci jen obtížně hledali slušné pojmenování.

Pro akci s názvem Aby Bělá bílá byla se také letos daly dohromady YMCA Jindřichův Hradec - klub Moraveč, Vodácký klub Čochtan při ZŠ Horní Cerekev a skautská organizace Pelhřimov. Čištění říčky Bělé navíc přihlásili do úklidové kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.