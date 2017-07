Dobrovolníci museli znovu obnovovat zeď židovského hřbitova

Nová Cerekev /FOTOGALERIE/ – V červnu museli dobrovolníci podruhé za poslední roky obnovovat hřbitovní zeď u nového židovského hřbitova v Nové Cerekvi.

Zatímco v prvním případě, v návaznosti na polistopadové změny, byly oba dva novocerekvické židovské hřbitovy zpustošené a zanedbané dlouholetým nezájmem společnosti o jejich údržbu, tentokrát byl na vině obyčejný vandalismus. „Vandalové rozebrali kus hřbitovní zdi a kameny ve velkém množství ukradli,“ popsala poslední dění v posledních měsících předsedkyně Spolku pro synagogu v Nové Cerekvi Libuše Hodíková.

Podle ní muselo být zlodějů víc a lokalitu museli velmi dobře znát. „Větší hyenismus není k vidění,“ zdůraznila Libuše Hodíková. K prvním krádežím kamenů z před časem opravené zdi u nového židovského hřbitova došlo už na sklonku loňského roku před nástupem zimy. Ve velkém kameny zmizely letos na jaře.

Na policii Novocerekvičtí nepříjemnou událost, která zavání trestným činem, nenahlásili.

Naopak letos v červnu se vrátili na místo tři z původních šesti mužů, kteří se v porevolučním čase nejvýrazněji o obnovu novocerekvických židovských hřbitovů přičinili. „S Vladimírem Vaňkem, jedním z těch šesti, jsme se rozhodli, že ještě jednou opravíme zeď vlastními silami,“ rozšířila informaci Libuše Hodíková. „Zedníci dávali zeď dohromady celých čtrnáct dnů, a to od 5. do 19. června,“ dodala.

K obnově zdi po posledním řádění vandalů se z původních obnovitelů židovských hřbitovů připojili ještě Jan Hána a Miroslav Dvořák. Naproti tomu Ladislav Hodík, František Václavek a Josef Coufal se aktuálních událostí už nedožili.

Při letošních červnových pracích v areálu novocerekvických hřbitovů se navíc Libuše Hodíková a Vladimír Vaněk dohodli na vytvoření nového pietního místa jako vzpomínky na židovské občany, kteří byli zastřeleni na gestapu v Táboře nebo byli odvezeni do plynových komor do Osvětimi.

Původní židovský hřbitov byl v Nové Cerekvi založen na konci sedmnáctého století. Vznik nového židovského hřbitova v polovině devatenáctého století je bezprostředně svázán se stavbou novocerekvické synagogy.

Během rozsáhlých záchranných pracích na obou židovských hřbitovech po sametové revoluci musela být obnovena instalace 240 pomníků z 300 jenom na novém hřbitově. „Muži dále zrekonstruovali 370 metrů kamenné zdi, z toho 70 metrů postavili od základů. Spotřebovali 4 a půl tisíce cihel. Práce to byla velmi těžká, namáhavá až nebezpečná a trvala 4 roky,“ doplnila informace o obnově novocerekvických židovských hřbitovů, které patří Židovské obci Praha, Libuše Hodíková.

Židovské hřbitovy jsou stejně jako synagoga v Nové Cerekvi přístupné veřejnosti od 1. června do 30. září šest dnů v týdnu kromě pondělí. Otevírací doba v obou obnovených objektech je shodně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.