Dobročinný bazar knih sklidil velký ohlas

Pelhřimov – Premiéra letního dobročinného bazaru knih, kdy právě čtení pomáhalo domácímu hospicu v Pelhřimově, přitáhla nečekanou pozornost a zájem. Organizátoři napínavě čekají výsledky po odpečetění kasičky, do které mohou lidé přispět ještě naposledy během dnešního dne.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Od začátku srpna až do dnešního odpoledne měli milovníci knih šanci přispět dobrou věc a přitom si obohatit svou vlastní domácí knihovnu. Oblastní charita Pelhřimov ve spolupráci s Knihkupectvím U Vrány během zmíněných dvou měsíců totiž spustila letní dobročinný bazar knih. „Odezva byla úplně báječná. Opravdu jsme nezažili takový zájem, takové sdílení, nějaké naší akce,“ zhodnotila ohlas na sociálních sítích ředitelka Oblastní charity Pelhřimov Martina Kábelová.

Nečekaný ohlas potvrzuje i samo knihkupectví U Vrány. „Celá akce sklidila velký úspěch. Nečekali jsme to, jak ze stran těch co darovali knihy, tak ze stran těch, co si knihy vzali a darovali za ně zase peníze,“ konstatoval knihkupec Jiří Dvořák.

Výtěžek z celé akce je zatím pro všechny napínavým překvapením. „Kolik se vybralo zatím nevíme. Přesnou částku se dozvíme, až po rozpečetění kasičky,“ prozradila Kábelová.

Hned poté bude oblastní charita Pelhřimov informována i veřejnost. Ovšem s nečekanými komplikacemi. „Sice bychom veřejnost rádi informovali na našich facebookových stránkách, ale máme je bohužel momentálně zablokované a prozatím se nám nedaří tento problém s facebookem vyřešit,“ upozornila na problém Kábelová. Výsledek se ale podle slov ředitelky pelhřimovské charity lidé dozvědí na facebookových stránkách knihkupectví, u kterého se letošní první letní dobročinný bazar konal.

Zájem nepolevuje ani v posledních dnech a pro organizátory je to motivace i do budoucna, proto by se nebáli podobnou akci zorganizovat znovu. „Těch knih je dostatek a lidé zdá se, přivítali takovýto nápad. Máme dobrý pocit z toho, že to takto fungovala až nad naše očekávání,“ doplnil Dvořák.

Do akce se zapojili čtenáři všech věkových kategorií. „Chodili dobrovolníci od dětí až po důchodce,“ přemítal Dvořák, podle kterého samozřejmě záleželo i na skladbě nabídnutých knih. „Pár dětí si vybralo nějaké dětské knihy, ale těch tam nebylo tolik. Převažovala spíše beletrie pro dospělé,“ zhodnotil Dvořák nabízené žánry knih.

Zájemci si mohli po dobu trvání letního dobročinného bazaru v krabicích před knihkupectvím v Růžové ulici vybrat jakoukoli knihu z druhé ruky a přímo v knihkupectví pak do zapečetěné kasičky vhodit libovolnou částku peněz. Druhou možností, jak přispět bylo protřídit si doma knihovnu a vyřazené knihy do dobročinného bazaru věnovat. Všechny finance získané formou této originální sbírky poputují na podporu Domácí hospicové péče Iris při oblastní charitě Pelhřimov, která pečuje o lidi v posledním stádiu těžké nemoci, aby mohli zůstat v domácím prostředí.