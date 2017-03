Do společného sběru odpadu se nadšenci zapojí i letos

Pelhřimovsko – Spolky, organizace, děti ze škol či lidé z obcí a měst na Pelhřimovsku se v následujícím měsíci zapojí hned do několika osvětových akcí, v rámci kterých opět vyčistí a zkrášlí prostředí ve svém okolí.

Ilustrační foto.Foto: Zdeněk Traxler

Pomoci s úklidem mohou dobrovolníci například v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která se uskuteční druhou dubnovou sobotu.



Do této akce se letos zapojí například obyvatelé z Obrataně, Ústrašína nebo Kamenice nad Lipou. „Letos jsme se do této akce přihlásili podruhé. Loni byl zájem poměrně malý, tak doufáme, že letos přijde lidí víc," řekl místostarosta Kamenice nad Lipou Jaromír Pařík, který se minulý rok do úklidu veřejně přístupných zákoutí města také zapojil.



Ti, kteří chtějí pomoci s úklidem kolem kamenické říčky a v jejím okolí, mohou v sobotu 8. dubna dorazit o půl druhé před budovu tamního kina. Organizátoři úklidové akce v Kamenici nad Lipou nelákají pouze na dobrý pocit z odvedené práce, ale také na odměnu v podobě špekáčku, který si budou moci zájemci společně opéct po akci.



Skauti ze střediska Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou a děti z obou tamních škol se do úklidu svého města zapojí v rámci druhé dobrovolnické akce Čistá Vysočina. „Do akce se tradičně zapojuje celá škola. Ve středu 12. dubna tedy vyrazíme s dětmi od první do deváté třídy, ale i s dětmi ze speciálních tříd, uklízet město a přilehlé okolí," informovala zástupkyně ředitele Základní školy Kamenice nad Lipou Jana Kosová.



Dodala také, že s dětmi vyrazí na předem určená místa. „S městským úřadem máme domluvené lokality, ve kterých budeme odpadky sbírat. Uklízí totiž i studenti z místní střední školy, tak abychom to měli nějak rozdělené," vysvětlila Kosová.

V rámci Čisté Vysočiny mohou přihlášení zájemci sbírat odpad v termínu od 10. do 23. dubna.



S pytli v rukou vyrazí začátkem dubna do přírody také nadšenci z Velkého Rybníku. „Odpadky po zpevněných komunikacích procházejících katastrem obce, turistických trasách a cyklotrasách sbíráme v rámci akce Čistá Vysočina už asi od roku 2008," přemítal starosta Velkého Rybníku Jan Hůla.



Do velkého jarního úklidu ve Velkém Rybníku se většinou zapojuje zhruba pětadvacet dobrovolníků. Pomáhají tamní rodiny s dětmi, sbor dobrovolných hasičů i ostatní obyvatelé. „U nás to chodí tak, že v jeden den společně projdeme hlavní trasu, což je průtah obcí. Ostatní lokality si pak mezi sebou rozdělíme," ukončil Hůla.



Do úklidové akce, která se bude konat v rámci kampaně Den Země, se však zapojí i několik desítek dalších obcí a měst okresu.