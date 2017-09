Do nové ordinace v úterý mířily davy z Černovic i okolních vesnic

Černovice – V úterý odpoledne měli nejen obyvatelé Černovic možnost se oficiálně seznámit se svou budoucí praktickou lékařkou a s vylepšeným prostorem, který budou moci od 1. září navštěvovat.

Jedná se o novou ordinaci v tamní budově zemědělského družstva, kterou bude nově využívat doktorka Kateřina Rubáčková spolu s primářkou Olgou Janovskou ze společnosti G8 Open. „Já jsem teprve v atestační přípravě v oboru všeobecný praktický lékař u paní doktorky Janovské, tudíž ona je mým garantem,“ vysvětlila Kateřina Rubáčková, proč budou zhruba do začátku příštího roku v ordinaci dvě lékařky.

Do nové ordinace mířily v úterý davy lidí, kteří měli o nové služby v Černovicích zájem anebo se chtěli pouze informovat. „Já jsem dřív chodila k paní doktorce Musilové, potom k mladé doktorce Křivohlavové a pak jsem musela dojíždět do Pacova. Jsem ráda, že teď budu moci chodit k doktorce v Černovicích,“ komentovala Marie Šustrová z Křeče.

V úterý mohli lidé se svými dotazy mířit do nové ordinace od 15 do 17 hodin. Zájemci si navíc mohli nechat zdarma změřit tlak, vypočítat kardiovaskulární riziko, změřit hladinu cukru v krvi, otestovat si základní vyšetření moči a mimo jiné taky změřit saturaci krve.

Černovická ordinace bude otevřená každý den od 8 do 11 hodin, v pondělí pak od 15 do 18 hodin.

Praktického lékaře v Černovicích sháněli od konce roku 2014.

„Doktorka Jana Musilová odešla do důchodu. Pak se podařilo na chvilku sehnat záskok prostřednictvím Nemocnice Pelhřimov, a to Lucii Křivohlavou. Jednalo se ale o částečný záskok, který trval od konce ledna 2015 do konce září 2015,“ popsal už dříve černovický starosta situaci s lékaři ve městě za poslední roky. Pomoci se sháněním lékaře do Černovic se snažila i Česká lékařská komora.

„Svého času se na nás obracel pan starosta Černovic, ale bohužel v našich dostupných pramenech a v naší databázi jsme neměli nikoho, koho bychom mohli doporučit,“ sdělila Jana Horáková z České lékařské komory Pelhřimov.