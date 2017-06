Děti z Rybníčku si zkusily, jaké je to být pravými herci

Rybníček u Pelhřimova – Pohádka O poníkovi, který zmizel, která vznikala na Farmě Rybníček, je dotočená. Podílelo se na ní jedenáct dětí, které tady navštěvují jezdecký a chovatelský kroužek. 24. června ji čeká premiéra pro veřejnost.

„Pohádka je o kouzelném poníkovi, který zmizí. Respektive ho unese zlý čaroděj Hrůzoděj. Parta dětí, se ho vydá zachránit. A jak to tak v pohádce bývá, musejí během záchranné mise překonat spoustu nástrah a splniti tři úkoly,“ prozradila část děje jednatelky Farmy Rybníček Nela Kyselová.

Pohádku režíroval Pavel Plch, který je filmovým světem všestranně protřelý. „Působí v něm především jako odborný poradce v oblasti zbraní, zbroje a šermu. Ale v naší pohádce se ujal režie, značný podíl má i na scénáři, a rovněž se zhostil i střihu,“ sdělila Kyselová.

Myšlenka natočit film vznikla během zimy. „Jelikož zima je u nás v Rybníčku dlouhá a ne vždy se dají podnikat nějaké aktivity s koňmi, vyvstala otázka jaký alternativní program dětem přes zimu nabídnout. A tak vznikl nápad natočit pohádku.

Malí herci se podíleli jak na formování příběhu, tak i tvorbě kulis a rekvizit,“ zavzpomínala jednatelky farmy.

Natáčení pak proběhlo v rekordním čase. „Za běžných okolností bychom na podobný projekt měli třeba deset natáčecích dní. Jelikož ale naše pohádka vznikala ve volném čase všech zúčastněných a většinu herců tvořily děti školou povinné, museli jsme ji natočit za jeden jediný víkend,“ přiblížila Kyselová vznik filmu.

Malí herci byli z natáčení nadšení. „Moc je to všechny bavilo. A nejen je, i nás dospělé. I když to bylo náročné, hlavně časově, tak jsme si to užívali,“ pochvalovala si jednatelka farmy.

Pohádka se možná dočká i její televizní podoby. „Jednání o jejím vysílání v regionální televizi probíhají,“ usmála se Kyselová.