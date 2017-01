Děti na víkendovce ukázaly, že vědí, kdo byl svatý Pavel

Želiv – Popáté se děti z Humpolecka sešly na společné víkendové akci v prostředí želivského kláštera. Akce označené Víkend se svatým Pavlem se zúčastnilo dvanáct dětí, program od pátečního odpoledne do sobotního podvečera byl zaměřený na nejrůznější volnočasové aktivity.

Specifickou součástí bylo téma víry v Boha, vztahu k církvi. I proto figuroval v názvu akce svatý Pavel. „Svatý Pavel nejdříve pronásledoval křesťany, ale později se sám obrátil na křesťanskou víru," podělila se o důležitý poznatek z církevních dějin desetiletá Barbora Šotolová z Humpolce.

Stejně stará Marie Zahálková souhlasně pokyvovala hlavou.

I o takových věcech víkendovky v želivském klášteře jsou. Poprvé program mladí věřící organizátoři připravili v roce 2015, a to v období Velikonoc. Zatím se ve stylovém prostředí kláštera setkávali dvakrát do roka, loni už do nabídky přidali i letní týdenní tábor. „Víkendovky i tábory jsou formami práce s dětmi, jejichž součástí je i hledání odpovědí na duchovní otázky," poznamenal hlavní organizátor Vojtěch Koubek.

Věřící rodiče, kteří s Vojtěchem Koubkem práci s dětmi připravují, ale aktivitu nechápou jako šíření křesťanství mezi nejmenšími z regionu. „Scházejí se tady děti z rodin, kde jsou věřící rodiče, i z takových, kde pravidelně do kostela nechodí. Chceme, aby se děti z obou těchto skupin něco o světě víry dozvěděly, ale důležité je i to, že v tomto směru různé děti mohou trávit volný čas společně a zajímavým způsobem," připomněl organizátor.

Eva Zahálková, která už bere na pobyty v klášteře všechny čtyři děti a s manželem se spolupodílí na zajištění programu, zmíněný přístup potvrzuje. „Jsme věřící, víra nás spojuje, ale nikomu toto naše vidění světa nevnucujeme," doplnila.

Skupina věřících organizátorů i dětí, které si svůj vztah k církevním odkazům a rituálům teprve budou formovat, svými aktivitami dále otevírá premonstrátský klášter širší veřejnosti.

Možná na oplátku, že se před dvěma lety začal klášter otevírat jim. „Setkávat a organizovat akce jsme začali na popud otce Tadeáše. Teď mezi nás přišel pro změnu otec David, další duchovní ze zdejšího kláštera," dodal Vojtěch Koubek.