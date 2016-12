Dětem z domova zpříjemnili Vánoce pelhřimovští Medvědi

Pelhřimov – Že hokej není jen o vyhraných a prohraných zápasech, ale též o možnosti pomoci, dokázal hokejový klub Lední Medvědi v sobotu před posledním domácím utkáním letošního roku.

Pelhřimovští hokejisté obdarovali děti z Domova.Foto: Tomáš Žáček

Před úvodním vhozením buly proběhlo přímo na ledě slavnostní předání symbolického šeku na venkovní trampolínu v hodnotě deseti tisíc korun pro děti z Dětského domova v Senožatech.

„Přemýšleli jsme nad tím, jaký dárek by byl ideální. Právě u trampolíny nám přišlo, že každému tvoří radost, a to jak malým, tak velkým. A o té radosti to je," sdělila ředitelka Dětského domova Senožaty Martina Buchalová Horská.



Po předání následovalo samotné utkání. Po necelých dvou minutách Medvědi skórovali a na bílou ledovou plochu začaly dopadat plyšové hračky všech možných barev a velikostí. „Bylo domluveno s lidmiz fanklubu, že při prvním gólu nahází plyšáky na led, ty jsou též určené dětemz Domova," informovala sama ředitelka.



Místní klub takto nenaděloval naposledy. „Tato předvánoční úvodní podpora je spouštěčem dlouhodobější spolupráce, v novém roce se lze těšit na další aktivity," informovala krajská zastupitelka Bohumila Kobrlová (Hnutí ANO).

Dominika Benešová