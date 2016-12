Dechové kvarteto přináší lidem radost hlavně o Vánocích

Pelhřimovsko – Čtveřice hudebníků hraje u rozsvícených vánočních stromků po celém Pelhřimovsku. Přímo na Štědrý den čekají mladé muzikanty vystoupenív Senožatech, Proseči nebov Jiřicích.

Mladé dechové kvarteto působí ve složení (zleva) Jiří Maděra (tuba), Dan Chadim (pozoun), Matěj Boháček a Marek Štěrba (oba trubka).Foto: Lucie Ješátková

Čtveřice složená z Matěje Boháčka (20), Dana Chadi-ma (22), Jiřího Maděry (23) a Marka Štěrby (25) se sešla v humpoleckém orchestru při základní umělecké škole. Když ale všichni odmaturovali, rozutekli se na vysoké školy,a na orchestr nezbyl čas. „Přišlo nám škoda zahodit všechny zkušenosti, co nám zuška dala, taky nám hraní začalo chybět. Proto jsme se rozhodli začít hrát sami. Rozhodili jsme sítě a chytlo se to," řekl Boháček, který celé kvarteto založil.

Na začátku neměli jasnou vizi, zvolili ale dobrý čas pro začátek. „Když jsme skupinu zakládali, neměli jsme jasnou vizi v tom, kde nebo co bychom chtěli hrát. Blížily se ale Vánoce a nám se naskytly různé příležitosti. Obce si nás zvaly k rozsvěcení stromečku nebo na Štědrý den," pověděl Boháček.

„Na to, že o Vánocích hrajeme teprve dva roky, letošní Štědrý den se nezastavíme," usmívá se Maděra. Vánoční koledy už zahráli v Bitěticích nebo Horních Rápoticích. Na Štědrý den si je můžete přijít poslechnout například do Senožat, Jiřic nebo Proseče.

„V obcích se sejdou občané a společně si zazpívají vánoční koledy. Je to milé zpestření Štědrého dne, kdy člověk vypadne z toho vánočního stresu a potká se s přáteli z obce. V Senožatech minulý rok přišlo sedmdesát lidí. Což nás všechny mile překvapilo," vzpomíná Chadim. Hraní pod vánočním stromečkem se pro ně stalo tradicí. „Když jsem se naučil první vánoční koledy, rodiče to samozřejmě chtěli slyšet každé Vánoce. Postupně jsme začali jezdit s orchestrem po různých vesnicích a nyní už si Štědrý den bez trubky neumím představit. Je to i jeden z důvodů, proč jsme s hraním nechtěli přestat." usmál se Boháček.

Kvarteto složené z pozounu, tuby a dvou trubek nehraje pouze o Vánocích. Minulé léto jste je mohli zaslechnout například na nočních prohlídkách v Želivském klášteře. „V létě převažují hlavně poutě a mše v kostelích nebo různé narozeninové oslavy, kde hrajeme jak slavnostní fanfáry, tak i známé písničky. Hektičtější jsou ale určitě Vánoce," dodává Štěrba.

Skupina nyní opakuje nejen koledy na Štědrý den, ale nacvičuje i nové skladby na léto. „Připravujeme nové písničky z filmů, abychom obohatili náš repertoár. Zkoušíme například z Pána prstenů nebo Pirátů z Karibiku," doplnil Boháček.

Lucie ješátková