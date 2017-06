Dcera posledního pacovského rabína si v synagoze vybavila její předválečná časy

Pacov – Nelly Prezmah, rozená Guttmannová, dcera posledního pacovského rabína Nathana Guttmanna, přijela na krátkou návštěvu města, kde prožila dětství. Její návštěvu Pacova, která začala odpoledne ve čtvrtek 8. června a potrvá do dopoledne následujícího dne, zorganizovali nadšenci v čele s Pavlem Tychtlem a nově vytvořeným spolkem Tikkun.

Synagoga v Pacově čeká na záchranu.Foto: Deník/Jiří Jíra

Nelly Prezmah, kterou doprovázeli syn Elisha Prezmah a vnučka Shany Prezmah Benski, poprvé od konce třicátých let minulého století, kdy se rovněž místní židovská komunita stala předmětem hrůzných nacistických vyhlazovacích zvěrstev, vstoupila do pacovské synagogy, která po více než šedesát let složila jako sklady.

Jedenadevadesátiletá pamětnice, která přežila holocaust a po roce 1948 se usadila v Izraeli, neskrývala emoce. „Jsem z toho, co tady vidím, velice rozčílená,“ řekla bez váhání, když vstoupila do zničené synagogy.

Dojmy byly smíšené o to víc, že si okamžitě vybavila a popisovala interiér synagogy, jak jej znala ze svého dětství ve šťastných předválečných časech. Do Pacova přišla rodina, když bylo malé Nelly jeden a půl roku, a na dětství ve městě má jen krásné vzpomínky. Zlom přišel se začátkem války v roce 1939.

Po odchodu do Izraele byla Nelly Prezmah v Pacově potřetí. „Bylo to v devadesátých letech dvacátého století, tehdy ani synagogu nenašla, tak si myslela, že už byla dávno zbořena,“ připomněl Pavel Tychtl.

Právě on má hlavní zásluhu na tom, že letos mohla Nelly Prezmah se svými blízkými do Pacova zavítat. Byl to on, kdo se před více než dvěma lety pustil do záchrany pacovské synagogy a o několik měsíců později objevil v Izraeli ženu, která je živoucím důkazem existence předválečné historie Židů v Pacově. „Jsme svědky neuvěřitelného příběhu, bůh přeje dobrým věcem. Když jsem se o historii pacovské synagogy a židovské komunity začal zajímat, tak mě vůbec nenapadlo, že se někdy uskuteční takováto návštěva,“ dodal Pavel Tychtl.

Nadšená z návratu do města, kde má podle vlastních slov pořád svůj domov, byla i Nelly Prezmah. „Setkala jsem se tady se samými milými lidmi, je to moc příjemné. Přijetí na radnici ze strany pana starosty bylo moc hezké,“ řekla uprostřed svého čtvrtečního pobytu v Pacově protagonistka programu.

Ten začal právě setkáním na radnici s pacovským starostou Lukášem Vlčkem. „Je to pro mě jakýsi historický návrat,“ pověděl o svých dojmech ze setkání starosta.

Čtvrteční program pak vyvrcholil podvečerní besedou s pacovskou veřejností v zámeckém sále. V pátek dopoledne před odjezdem z Pacova měla Nelly Prezmah v plánu besedu se studenty gymnázia.